Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για 250 μαχητικά αεροσκάφη από χώρες-εταίρους, σηματοδοτώντας μια σημαντική επέκταση των αεροπορικών δυνατοτήτων της χώρας..

Επίσης τόνισε την αεροπορία ως προτεραιότητα για τη μαχόμενη χώρα του.. “Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι τώρα στη στρατιωτική αεροπορία. Αυτό είναι αλήθεια. Απευθυνόμαστε στο πανεπιστήμιο και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτήν την κατεύθυνση”, είπε ο Ζελένσκι στους φοιτητές.

Η συμφωνία Gripen διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν ο Ζελένσκι υπέγραψε επιστολή προθέσεων στη Σουηδία για την απόκτηση μεταξύ 100 και 150 μαχητικών Gripen για την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Zελένσκι η Γαλλία θα παράσχει στην Ουκρανία οκτώ συστήματα αεράμυνας SAMP-T, 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale F-4, γαλλικά ραντάρ και άλλα όπλα.

Επίσης ανακοίνωσε τη σύσταση 10 κέντρων εξαγωγής όπλων στην Ευρώπη και έναρξη παραγωγής drones στη Γερμανία . Η παραγωγή ουκρανικών drones θα ξεκινήσει στη Γερμανία αυτόν τον μήνα Ο Ζελένσκι βλέπει τα drones ως τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής ασφάλειας της Ευρώπης

Μιλώντας στο Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για την 120ή επέτειο από τη γέννηση του σχεδιαστή αεροσκαφών Όλεγκ Αντόνοφ, ο Ζελένσκι περιέγραψε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις πολυαναμενόμενες εξαγωγές όπλων που θα μπορούσαν να φέρουν την ουκρανική παραγωγή όπλων στις ξένες αγορές και ενδεχομένως να αποτελέσουν μια νέα πηγή εσόδων για την οικονομία της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η στρατιωτική παραγωγή της Ουκρανίας είναι πλέον στο ίδιο επίπεδο με την άλλη ισχυρή βιομηχανία της χώρας, τη γεωργία – που αποτελεί το 7% του ΑΕΠ της Ουκρανίας-, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ιουλίου 2025 που δημοσιεύθηκαν από το Ινστιτούτο Οικονομικών του Κιέβου

Με νέα επενδυτικά έργα, η συνολική στρατιωτική παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να επεκταθεί έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028, Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να δημιουργήσει 10 κέντρα εξαγωγών σε ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το τέλος του 2026, συγκεκριμένα στις χώρες της Βαλτικής και της Βόρειας Ευρώπης. Οι γραμμές παραγωγής λειτουργούν ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περίπου 450 εταιρείες παράγουν αυτή τη στιγμή drones στην Ουκρανία, 40 έως 50 από τις οποίες θεωρούνται ηγέτες της βιομηχανίας. «Όλοι θέλουν να επενδύσουν», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των εταιρειών ή το μέγεθος των πιθανών επενδύσεων