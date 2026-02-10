Ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας 48 μηνών άγριων μαχών που, δεν έχουν καταφέρει να κάμψουν την ουκρανική αντίσταση. Αυτό που απομένει είναι μια σκληρή μάχη φθοράς, με τα αποτελέσματα να εξαρτώνται λιγότερο από τα γεγονότα στην πρώτη γραμμή και περισσότερο από τις αποφάσεις που λαμβάνονται κυρίως στην Ουάσινγκτον, αλλά και στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Παρίσι. Αυτή η εξάρτηση υπήρξε πηγή δύναμης λόγω της κρίσιμης βοήθειας που έλαβε, αλλά έχει επίσης γίνει η μεγαλύτερη ευπάθεια της Ουκρανίας.

Οι δυνάμεις της Μόσχας χάνουν τώρα κατά μέσο όρο περισσότερους από χίλιους στρατιώτες κάθε μέρα – απώλειες που θα ανέτρεπαν οποιαδήποτε δημοκρατική κυβέρνηση. Ο υπολογισμός του Πούτιν είναι απλούστερος: η Ρωσία έχει τροφή για τα κανόνια. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικά μαθηματικά. Η ανθεκτικότητα και η εφευρετικότητα της Ουκρανίας έχουν αντισταθμίσει τα σημεία όπου η δυτική αναποφασιστικότητα έχει αποτύχει. Απορριφθέντων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, το Κίεβο κατασκεύασε τα δικά του προγράμματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Αυτά τα εγχώρια όπλα πλήττουν τώρα αεροδρόμια, αποθήκες πυρομαχικών και διυλιστήρια βαθιά μέσα στη Ρωσία. Η στρατηγική εμβέλεια γεννήθηκε από την ανάγκη, όχι από τη γενναιοδωρία των συμμάχων. Η Ουκρανία βρίσκεται στριμωγμένη ανάμεσα σε έναν Ρώσο δικτάτορα που είναι αποφασισμένος να την υποτάξει και έναν αλλοπρόσαλλο Αμερικανό πρόεδρο του οποίου η δέσμευση κυμαίνεται ανάλογα με την πολιτική του διάθεση και τα συναλλακτικά του ένστικτα.

Η κυβέρνηση του δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς την Ουκρανία, αλλά οι καθυστερήσεις, οι αμφισημίες και ο κατευνασμός του Κρεμλίνου έχουν δώσει στη Μόσχα ακριβώς αυτό που ήθελε – αμφιβολία για την αμερικανική αποφασιστικότητα. Οι απαιτήσεις του Πούτιν δεν έχουν μαλακώσει: αναγνώριση προσαρτημένων εδαφών, ουκρανικός αφοπλισμός, ρωσικό δικαίωμα βέτο στην ουκρανική εξωτερική πολιτική – κυριαρχία μεταμφιεσμένη σε αποκατάσταση των σχέσεων γειτονίας.

Ο Ζελένσκι συνεχίζει να απευθύνεται σε δυτικό κοινό με Τσώρτσιλικές εκκλήσεις και παραμένει σε μεγάλο βαθμό σεβαστός ως ο ακούραστος υποστηρικτής της υπόθεσης της Ουκρανίας. Ευτυχώς για την Ουκρανία, η Ευρώπη έχει σταδιακά επωμιστεί μεγαλύτερο μέρος του βάρους. Η βοήθεια της ΕΕ υπερβαίνει πλέον τις αμερικανικές συνεισφορές. Η Γερμανία έχει γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατιωτικός δωρητής – μια αξιοσημείωτη μετατόπιση για ένα έθνος που πέρασε δεκαετίες αποφεύγοντας τις στρατιωτικές δεσμεύσεις. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Πολωνία και τα σκανδιναβικά-βαλτικά κράτη έχουν αποδειχθεί ακλόνητα. στρατιωτική εκπαίδευση – όχι μόνο εξοπλισμός – έχει παρασχεθεί από πλήθος χωρών.

Αντί να μιλάει για την ανάγκη να σταματήσει η επέκταση του ΝΑΤΟ, να υπερασπιστεί τους ρωσόφωνους και την ανάγκη αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας, ο Πούτιν έχει πλέον εγκαταλείψει τη ρητορική του 2022 και δηλώνει ανοιχτά ότι ο πρωταρχικός στόχος της Ρωσίας είναι αναμφισβήτητα ιμπεριαλιστικός. Η πίεση για διαπραγματεύσεις έχει ενταθεί. Η εξάντληση από τον πόλεμο και η δηλωμένη επιθυμία του Τραμπ για μια συμφωνία έχουν δημιουργήσει δυναμική προς τις συνομιλίες. Αλλά μέχρι στιγμής, αυτό είναι το μόνο που έχει καταφέρει..

Οποιαδήποτε συμφωνία που ανταμείβει τη ρωσική επιθετικότητα με εδαφικά κέρδη θα δημιουργούσε ένα καταστροφικό προηγούμενο. Η εδαφική αναθεώρηση μέσω βίας θα γινόταν μια βιώσιμη στρατηγική και όχι ένα αδιανόητο έγκλημα. Το όλο ζήτημα της ενοχής της Ρωσίας για την επιθετικότητα, τα εγκλήματα πολέμου, την καταστροφή, τα βάσανα και τον εκτοπισμό που έχει προκαλέσει θα κρυβόταν κάτω από ένα χαλί που θα έστρωνε μια επιεικής κυβέρνηση Τραμπ. Παρόλα αυτά, η Ουκρανία διατηρεί σημαντική ανθεκτικότητα παρά τις τεράστιες δυσκολίες. Η αμυντική της βιομηχανία έχει ωριμάσει ραγδαία. Ο στρατός της έχει αφομοιώσει σκληρά μαθήματα, έχει προσαρμοστεί και έχει γίνει μια σημαντική δύναμη που πρέπει να ληφθεί υπόψη – μια πιθανή πρώτη γραμμή άμυνας.

.Αν η Ουκρανία είχε λάβει τον Μάρτιο του 2022 αυτό που τελικά έλαβε το 2024 – πυραύλους ATACMS, μαχητικά F-16, δυνατότητες επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς – αυτός ο πόλεμος θα φαινόταν θεμελιωδώς διαφορετικός. Το κόστος του κατευνασμού έχει γίνει αναμφισβήτητο. Η ανεπαρκής αντίδραση στην κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 επέτρεψε την εισβολή του 2022. Η ανεπαρκής υποστήριξη το 2022 παρέτεινε τον πόλεμο έως το 2025. Το μοτίβο είναι σαφές: Η αδυναμία προσκαλεί την επιθετικότητα. Η Ουκρανία χρειάζεται τη δυτική υποστήριξη ,όχι μόνο για να επιβιώσει, αλλά και για να καταστήσει δυνατή μια δίκαιη ειρήνη.