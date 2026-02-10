

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, σε μια περιοχή που θεωρείται κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτη, όπου πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και η πρόσβαση στον αθλητισμό μπορεί να είναι περιορισμένη. Μέσα από το πρόγραμμα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ημέρα αφιερωμένη στη συμπερίληψη, την ομαδικότητα και τις αξίες του μπάσκετ, αναδεικνύοντας τον ρόλο του αθλητισμού ως εργαλείο εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης.

Το πρωινό ξεκίνησε με ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήριο από προπονητές του προγράμματος One Team της Euroleague Basketball, όπου τα παιδιά έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες μάθησης βασισμένες στο μπάσκετ, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας, του σεβασμού και της επιμονής. Με την υποστήριξη της τεχνολογίας της Motorola, το εργαστήριο συνδύασε τη δημιουργικότητα με το παιχνίδι, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκφραστούν και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες ζωής.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τελετή δωρεάς εξοπλισμού μπάσκετ, κατά την οποία οι συμμετέχοντες παρέλαβαν περισσότερες από 100 μπάλες μπάσκετ και υπογεγραμμένα αναμνηστικά, ενώ συμμετείχαν σε ασκήσεις μαζί με τους παίκτες — δημιουργώντας έναν διαρκή δεσμό με την εμπειρία, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες της συνέχισης της επαφής τους με τον αθλητισμό και μετά το τέλος της δράσης.

Παρευρέθηκαν στην εκδήλωση οι Ambassadors της One Team Sasha Vezenkov και Shaquielle McKissic από τον Ολυμπιακό, καθώς και οι Juancho Hernangómez και Alexandros Samodurov από τον Παναθηναϊκό, μαζί με εκπροσώπους της Euroleague Basketball και της Motorola.

«Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε πρωτοβουλίες σαν κι αυτή», δήλωσε ο Sasha Vezenkov. «Το να δίνεις στα παιδιά πρόσβαση στο μπάσκετ — και να περνάς χρόνο μαζί τους στο γήπεδο μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Η ενέργεια και τα χαμόγελά τους σήμερα μάς θυμίζουν γιατί η προσφορά στην κοινωνία έχει πραγματική αξία».

«Είναι πάντα ξεχωριστό να περνάς χρόνο με παιδιά και να βλέπεις πόση χαρά μπορεί να τους προσφέρει το μπάσκετ», δήλωσε ο Juancho Hernangómez. «Προγράμματα όπως το Bouncing for Good δείχνουν πώς ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες, να εμπνέει αυτοπεποίθηση και να κάνει πραγματική διαφορά στις τοπικές κοινωνίες».

Η στάση της Αθήνας εντάσσεται στη δεύτερη σεζόν του Bouncing for Good, το οποίο συνεχίζει να επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσεγγίζοντας παιδιά από ευάλωτες κοινότητες μέσα από τη συνεργασία συλλόγων, συνεργατών και του προγράμματος One Team.