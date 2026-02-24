Σε δηλώσεις του στην τηλεοπτική εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η παρουσία του στην Ύδρα δεν συνδέεται με την ταινία και τόνισε πως δεν θα συμμετείχε σε παραγωγή τέτοιου μεγέθους αν του προτείνονταν. «Δεν θα είμαι στα γυρίσματα της ταινίας. Είπαμε μήπως βλέπαμε και τον Μπραντ Πιτ, δεν τον είδαμε όμως. Δεν θα ήθελα να παίζω με τον Μπραντ Πιτ, γιατί έχει τρέξιμο πολύ και τώρα πια δεν το αντέχω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παραγωγή, που βρίσκεται αυτές τις μέρες στο νησί, πραγματοποίησε γυρίσματα την Καθαρά Δευτέρα στην παραλία Αυλάκι, όπου στήθηκε το πρώτο μέρος μιας δραματικής σκηνής δίπλα στη θάλασσα. Η συνέχεια προβλέπεται πιο απαιτητική: σύμφωνα με τις πληροφορίες, την Τρίτη η ομάδα εργάστηκε σε δεύτερο τμήμα της ίδιας σκηνής μέσα σε ένα φαρμακείο που κατασκευάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας.

Ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε επίσης τον θετικό αντίκτυπο του έργου για τον τόπο: «Είναι μεγάλη διαφήμιση για τα νησιά μας. Φοβερή. Φοβερή και μπράβο που το καταφέραμε», ανέφερε. Παρά τις συζητήσεις περί ενδεχόμενης συνάντησης, ο Απόστολος Γκλέτσος επανέλαβε πως δεν είδε τον Μπραντ Πιτ και ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στα γυρίσματα.