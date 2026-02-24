Η Αττική μπαίνει στο κινηματογραφικό κάδρο του Χόλιγουντ. Μετά την Ύδρα, ο Μπραντ Πιτ μεταφέρει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, με συγκεκριμένα σημεία λήψεων και οργανωτικό πλάνο που έχει ήδη εγκριθεί.





Η ταινία «The Riders» συνεχίζει το ελληνικό της σκέλος, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Μαραθώνα για τη χορήγηση άδειας. Η παραγωγή έχει καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα και τεχνικές λεπτομέρειες, ενώ διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.





Η ταινία «The Riders»

Το «The Riders» σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Oσκαρ, Εντουαρντ Μπέργκερ (Η μπαλάντα ενός μικρού παίκτη, Κονκλάβιο, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο), ενώ δίπλα στον σούπερ σταρ, Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί η Τζούλιαν Νίκολσον (Εγώ, η Τόνια, Blonde) και η μικρή Κόκο Γκρίνστοουν στην πρώτη συμμετοχή της σε ταινία μεγάλου προϋπολογισμού.

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Τιμ Γουίντον και η δράση εκτυλίσσεται γύρω από μια οικογένεια που μετά από δύο χρόνια περιήγησης στην Ευρώπη καταλήγει στην Ιρλανδία όπου αποφασίζουν να αγοράσουν μια φάρμα που βρίσκεται στη σκιά ενός πύργου. Οσο ο πατέρας της οικογένειας, Φρεντ Σκάλι (Μπραντ Πιτ) εργάζεται τις επόμενες εβδομάδες μόνος του στην ανακαίνιση της κατοικίας, η σύζυγός του, Τζένιφερ, επιστρέφει στην Αυστραλία με την 7χρονη κόρη τους, Μπίλι, για τις τελευταίες λεπτομέρειες της αναχώρησής τους.