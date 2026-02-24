Πρόκειται για έναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή.
Ειδήσεις Σήμερα
- Αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν
- «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου»: Περισσότεροι από 25.000 εκπαιδευτικοί και 700.000 μαθητές εκπαιδεύτηκαν στην ψηφιακή ασφάλεια από το 2020
- Θεσσαλονίκη: Άρπαξε φωτιά το σπίτι της, μπήκε μέσα για να τη σβήσει και την απεγκλώβισαν ημιλιπόθυμη [Εικόνα]
- Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία
- Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: Η Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως Πυλώνας Ψηφιακής Ασφάλειας