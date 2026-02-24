Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Keith Carradine, ανέφερε ότι ο Ρόμπερτ υπήρξε ο «βράχος» της οικογένειάς τους, αλλά τα τελευταία είκοσι χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς έπασχε από Διπολική Διαταραχή, η οποία τελικά τον νίκησε.

Η οικογένεια δημοσίευσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός Ρόμπερτ Καραντάιν έφυγε από τη ζωή. Σε έναν κόσμο που συχνά φαίνεται σκοτεινός, ο Bobby ήταν πάντα φάρος φωτός για όλους γύρω του. Νιώθουμε τεράστια απώλεια γι’ αυτή την όμορφη ψυχή και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο αγώνα του με τη Διπολική Διαταραχή για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ελπίζουμε ότι η ιστορία του θα φωτίσει και θα ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές ασθένειες. Ζητάμε σε αυτή τη στιγμή σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας για να θρηνήσουμε αυτή την ανείπωτη απώλεια».

Ο Keith Carradine τόνισε ότι η οικογένεια θέλει να αναγνωριστεί η γενναιότητα του Ρόμπερτ απέναντι στη Διπολική Διαταραχή:

«Θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει τον αγώνα του και δεν υπάρχει καμία ντροπή γι’ αυτό. Ήταν μια ασθένεια που τον νίκησε, αλλά εγώ θέλω να τον τιμήσω για τη μάχη του και για την υπέροχη ψυχή του. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος και θα μας λείψει κάθε μέρα».

American actor Robert Carradine, best known for his roles in “Revenge of the Nerds” and “Lizzie McGuire,” has died at 71 after nearly two decades of battling Bipolar Disorder. pic.twitter.com/Y7lzB4ei1X — Inquirer (@inquirerdotnet) February 24, 2026

Ο Robert αφήνει πίσω του παιδιά, εγγόνια, αδέλφια, ανίψια και όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Η οικογένειά του ζητάει ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Γεννημένος στις 24 Μαρτίου 1954, ο Carradine ήταν ο μικρότερος γιος του ηθοποιού John Carradine και αδελφός των David, Keith και Christopher Carradine. Η πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έγινε το 1972 στην ταινία The Cowboys με τον John Wayne. Ακολούθησαν σημαντικοί ρόλοι σε ταινίες όπως το Coming Home με τη Jane Fonda και τον Jon Voight και το Mean Streets του Martin Scorsese.

Το 1980 συμμετείχε στο The Big Red One και στο The Long Riders, όπου υποδύθηκε έναν από τους πραγματικούς αδελφούς των διαβόητων εγκληματιών της εποχής, μαζί με τους αδελφούς του. Το 1984 γνώρισε τεράστια επιτυχία με το Revenge of the Nerds, ως ο Lewis Skolnick, και αργότερα απέκτησε νέους θαυμαστές μέσα από τη σειρά Lizzie McGuire, όπου υποδύθηκε τον πατέρα της πρωταγωνίστριας.

Παρά την έλλειψη επίσημης μουσικής εκπαίδευσης, ο Carradine αγαπούσε τη μουσική και έπαιζε κιθάρα μαζί με τους αδελφούς του. Συμμετείχε σε συναυλίες, συνεργάστηκε με τον Peter Yarrow και τον Ramblin’ Jack Elliott και δημιούργησε με τη Mare Winningham το συγκρότημα The Waybacks.

Εκτός από την υποκριτική και τη μουσική, αγαπούσε τους αγώνες αυτοκινήτων, ξεκινώντας από τα καρτ σε ηλικία 11 ετών και φτάνοντας σε επίπεδο Grand Prix, ακόμα και με ομάδα Lotus μαζί με τον Paul Newman.

Ο Ρόμπερτ ήταν αφοσιωμένος πατέρας και παππούς. Από το 1974 μέχρι το 1990 μεγάλωσε μόνος του την κόρη του, Ever Carradine, και αργότερα απέκτησε δύο ακόμα παιδιά με τη σύντροφό του Edith Mani. Ήταν γνωστός για την αγάπη του προς την οικογένεια, τη γενναιοδωρία του, το χιούμορ του και τη ζεστασιά του σε κάθε του συνάντηση.