Σε ανάρτησή του για τον καιρό, ο Τσατραφύλλιας τονίζει πως «ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης», υπογραμμίζοντας πως δεν αναμένεται κανένα σοβαρό σύστημα κακοκαιρίας.

«Η χώρα μας θα βρίσκεται σε μια περίοδο καιρικής ανάπαυλας το επόμενο διάστημα, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μόνο μικρές ψυχρές εξάρσεις, όπως αυτή της Πέμπτης έως το Σάββατο», προσθέτει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μεγαλύτερων μετεωρολογικών κέντρων, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο Μάρτιος του 2026 να είναι θερμότερος κατά περίπου έναν βαθμό σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχουν αποκλίσεις όσον αφορά τις βροχές ή τα χιόνια.

Ωστόσο, ο Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι πρόκειται για εποχικές προβλέψεις: «Είναι εργαλεία που δεν προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά την στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες. Δεν αποκλείουν καθόλου τα επεισόδια κακοκαιρίας, δείχνουν την τάση της εποχής και όχι τα επιμέρους γεγονότα».

