Η τελευταία τριλογία του «Star Wars» ολοκληρώνεται με τη νέα περιπέτεια που από χθες προβάλλεται στις αίθουσες δίπλα στην «Ευτυχία» του Αγγελου Φραντζή που έχει πιάσει τον σφυγμό της εποχής που το λαϊκό τραγούδι μεσουρανούσε.

STAR WARS: SKYWALKER Η ΑΝΟΔΟΣ ***

(STAR WARS: THE RISE OF THE SKYWALKER)

ΗΠΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΖ. ΤΖ. ΕΪΜΠΡΑΜΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ

Το Πρώτο Τάγμα απειλεί να συντρίψει τους επαναστάτες και αυτοί βασίζονται κυρίως στις δυνάμεις της Ρέι και της παρέας της για να αντιμετωπίσουν τον Κάιλο Ρεν. Αναπάντεχες συμμαχίες και νέοι συνοδοιπόροι θα ανατρέψουν τα δεδομένα.

Η τελευταία τριλογία της σειράς ολοκληρώνεται με όχι και τόσο θεαματικό τρόπο, αν και οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Περισσότερο μοιάζει σαν ένα ταξίδι αυτογνωσίας της Ρέι που είναι κεντρικό πρόσωπο παρά με την ύστατη μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Πρόσωπα από το παρελθόν εμφανίζονται σε καίρια σημεία της πλοκής δίνοντάς της το απαραίτητο σπρώξιμο για να εξελιχθεί.

ΕΥΤΥΧΙΑ ***

(ΕΛΛΑΔΑ, 2019)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ

Το έργο αλλά κυρίως η επεισοδιακή ζωή της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου που έχει υπογράψει κορυφαία λαϊκά τραγούδια με τα οποία όλοι μεγαλώσαμε. Οι μεγάλες απώλειες της ζωής της σε καίριες στιγμές, το πάθος της με το χαρτί και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της, δεν μάσαγε, όπως θα λέγαμε σήμερα, είναι τα σημεία – κλειδιά που έχει εστιάσει ο Αγγελος Φραντζής σε συνεργασία με τη σεναριογράφο της ταινίας Κατερίνα Μπέη. Ομως το ίδιο το σενάριο που μοιάζει να επαναλαμβάνεται διαρκώς χωρίς να αφήνει να αναπτύσσονται οι σκηνές και το μοντάζ που ιδίως στο πρώτο μέρος μοιάζει σαν να έγινε μηχανικά αδικούν την προσπάθεια που ευτύχησε να έχει δυο πρωταγωνίστριες που μελέτησαν σε βάθος την κεντρική ηρωίδα και πάλεψαν για την πιστότητα.

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕΣ ***

(KIZ KARDESIER)

ΤΟΥΡΚΙΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΕΜΙΝ ΑΛΠΕΡ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΤΣΕΜΡΕ ΕΜΠΟΥΖΙΓΙΑ, ΕΤΣΕ ΓΙΟΥΚΣΕΛ

Σε ένα φτωχό χωριό της Ανατολίας τρεις αδελφές βρίσκονται ξανά κάτω από την πατρική στέγη μετά από ένα διάστημα στην πόλη όπου δούλευαν ως οικιακοί βοηθοί. Συζητάνε τα λάθη τους, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και βρίσκονται μπροστά σε νέες περιπέτειες, καθώς προσπαθούν να επιστρέψουν στην πόλη.

Οι πυκνοί διάλογοι του Εμίν Αλπέρ, που τους αφήνει να ανασάνουν και να αναπτυχθούν χωρίς να βιάζεται, αποτυπώνουν πολύ εύστοχα το προφίλ της καθημερινότητας στα ορεινά χωριά της Τουρκίας που με το πρώτο χιόνι χάνουν την πρόσβαση στην πόλη. Η πατριαρχία, ο ανταγωνισμός, η δίψα για μια καλύτερη ζωή έξω από τα όρια του χωριού, η έλλειψη σεβασμού στον διπλανό, οι αναχρονιστικές αντιλήψεις, είναι όλα θέματα που θίγονται με επάρκεια, εκτενώς και με μεγάλο ενδιαφέρον από τον Εμίν Αλπέρ που έχει εκμεταλλευθεί επίσης πλήρως το ορεινό τοπίο, όπως όφειλε άλλωστε.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Μετά τον γάμο **. Του Μπαρτ Φρόιντλιχ με τις Τζούλιαν Μουρ, Μισέλ Γουίλιαμς

Η Ιζαμπελ δουλεύει σε ένα ορφανοτροφείο στην Ινδία και καλείται στη Νέα Υόρκη για να έχει απευθείας συνομιλίες με την πρόεδρο μιας εταιρίας που θέλει να κάνει μια μεγάλη δωρεά στο ορφανοτροφείο. Το παρελθόν της έρχεται ξανά μπροστά της και οι εκπλήξεις θα είναι αναπάντεχες. Ριμέικ της ταινίας της Σουζάνε Μπίερ από το 2007 με πολύ στρογγυλεμένες προθέσεις και επιδιώξεις.

Playmobil: Η ταινία. Κινούμενα σχέδια του Λίνο ΝτιΣάλβο. Οταν ο μικρότερος αδελφός του Τσάρλι εξαφανίζεται απροσδόκητα στο μαγευτικό, κινούμενο σύμπαν του Playmobil, η Μάρλα καταβάλλει όλες της τις προσπάθειες για να επιστρέψει σπίτι. Ενώ ξεκινάει το φανταστικό της ταξίδι στους εντυπωσιακούς νέους κόσμους, η Μάρλα συνεργάζεται με μερικούς απίθανους και ηρωικούς νέους φίλους.

Το εγχειρίδιο του κακού. Των Γιάννη Βεσλεμέ, Πίτερ Στρίκλαντ, Ανιέσκα Σμοζίνσκα κ.ά. Οκτώ νέοι σκηνοθέτες από την Ευρώπη και την Αμερική, εραστές του είδους της ταινίας τρόμου, συνθέτουν σκηνές από τους δικούς τους τοπικούς θρύλους και τα παραμύθια που τους κράτησαν άγρυπνους τα βράδια. Ανάμεσά τους και ο Γιάννης Βεσλεμές.

Φάννυ και Αλέξανδρος (1982). Του Ινγκμαρ Μπέργκμαν με τους Περνίλα Αλγουιν, Μπέρτιλ Γκιούβε. Στην Ουψάλα κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, την ημέρα της γιορτής των Χριστουγέννων, η Ελενα, μια διάσημη ηθοποιός, που είναι πλέον γιαγιά, καλεί την οικογένειά της να γιορτάσουν μαζί τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά παρακολουθούν με χαρά και ενδιαφέρον τις συζητήσεις και περνούν όμορφα. Οι όμορφες μέρες όμως θα χαθούν, όταν ξαφνικά θα πεθάνει ο πατέρας των παιδιών και λίγο αργότερα η μητέρα τους θα παντρευτεί έναν συντηρητικό επίσκοπο. Τέσσερα Οσκαρ για την αυτοβιογραφική ταινία του Σουηδού.

Ντοκουμέντο-Η μάχη της Αθήνας. Ντοκιμαντέρ του Τάσου Λέτρα. Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα στην Ελλάδα από την 4η Αυγούστου 1936 έως και την 4η Δεκεμβρίου 1944, μέσα από αρχειακό υλικό και επίκαιρα της εποχής.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου