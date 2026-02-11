Στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Μιλάνο-Κορτίνα, την Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς, -κι ο πλανήτης- άκουσε καθαρά τις δυνατές αποδοκιμασίες του πλήθους, όταν εμφανίστηκε για λίγο στη γιγαντοοθόνη κυματίζοντας την αστερόεσσα.

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Κάγια Κάλας, κλήθηκε προχθές να σχολιάσει το στιγμιότυπο και άφησε στην άκρη τη διπλωματική γλώσσα, εκφράζοντας και με λόγια την αγανάκτηση πολλών Ευρωπαίων πολιτών με τη στάση του Τζέι ντι Βανς απέναντι στη «γηραιά ήπειρο». Οχι μόνο δεν καταδίκασε το γιουχάισμα η ύπατη εκπρόσωπος του μπλοκ σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, αλλά δικαιολόγησε την αντίδραση των θεατών στο Σαν Σίρο.

«Εχουμε ακούσει πολλά όχι και τόσο ωραία από τις ΗΠΑ για την Ευρώπη. Φυσικά οι πολίτες μας έχουν μια ευρωπαϊκή υπερηφάνεια και φαίνεται», δήλωσε. Τον τελευταίο χρόνο οι Ευρωπαίοι, μαζί με τον υπόλοιπο πλανήτη, έχουν ακούσει πολλά αδιανόητα μέχρι πρότινος σε μη διπλωματικό ύφος από τον Αμερικανό πρόεδρο και το επιτελείο του. Ο Τζέι ντι Βανς πολλές φορές έχει ξεχωρίσει σε αυτόν τον διαγωνισμό «ποιος θα επιτεθεί με τα πλέον υποτιμητικά σχόλια σε συμμάχους».

Με το καλημέρα, ελάχιστες ημέρες αφότου ορκίστηκε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πέρυσι, πριν αρχίσει τις επιθέσεις ο ίδιος ο Τραμπ, με τον δασμολογικό πόλεμο και τα σχέδια για τη Γροιλανδία, σόκαρε τους Ευρωπαίους όταν από το βήμα του ομιλητή στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου κατηγόρησε την Ευρώπη πως καταπνίγει την ελευθερία έκφρασης, στραγγαλίζει τη Δημοκρατία και συνέστησε να αλλάξει ρότα γιατί οδεύει στην καταστροφή εξαιτίας της μεταναστευτικής πολιτικής της.

Στη φετινή διάσκεψη αυτή την εβδομάδα δεν θα είναι παρών. Ωστόσο λίγο πριν φτάσει στο Μιλάνο δήλωνε πως οι Ευρωπαίοι είναι υποκριτές. «Κατ’ ιδίαν είναι πρόθυμοι να δεχθούν πολλά, ενώ δημόσια λένε δε θα συνεργαστούμε. Λυπάμαι. Ολα είναι ψεύτικα». Ηταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους παρευρισκόμενους στο Σαν Σίρο και την Κάλας.