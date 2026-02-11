Πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε σπίτια και προχώρησαν σε 12 συλλήψεις ατόμων για ρευματοκλοπή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη συνδρομή ειδικού συνεργείου ξηλώθηκαν τα καλώδια τα οποία τροφοδοτούσαν με ρεύμα σπίτια στους καταυλισμούς.
Πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε σπίτια και προχώρησαν σε 12 συλλήψεις ατόμων για ρευματοκλοπή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη συνδρομή ειδικού συνεργείου ξηλώθηκαν τα καλώδια τα οποία τροφοδοτούσαν με ρεύμα σπίτια στους καταυλισμούς.
Το «Sing for Greece 2026» έρχεται στην ΕΡΤ για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.