Ο ΠΑΟΚ στις 4 Φεβρουαρίου είχε επικρατήσει 1-0 του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έτσι πήρε σαφές προβάδισμα για να προκριθεί στον τελικό. Η ομάδα του τριφυλλιού από την άλλη έρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα και δείχνει αποφασισμένη να τα δώσει όλα για να υπερκαλύψει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Η σέντρα στο ντέρμπι της Τούμπας έχει προγραμματιστεί για τις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Νωρίτερα, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λιβαδειά για τη ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 2.