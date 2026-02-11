Ο Κηφισός καταγράφει τις γνωστές εικόνες με το πόδι να είναι «κολλημένο» στο φρένο. Μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου σημειώνεται τεράστια συμφόρηση από την αρχή της ενώ το αδιαχώρητο επικρατεί και στην Κηφισίας και ειδικότερα γύρω από τη συμβολή με την Πανόρμου.

Η εικόνα της κυκλοφορίας στην Αττική

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα είναι γενικά διαχειρίσιμη, με προβλήματα να εντοπίζονται σε συγκεκριμένα σημεία:

Βασιλέως Κωνσταντίνου: Αυξημένη κίνηση, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα έως την πλατεία Μαβίλη.

Κηφισός: Στο ρεύμα προς Λαμία παρατηρείται αυξημένη κίνηση από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα προς Πειραιά η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, ωστόσο καταγράφεται μέτρια έως αυξημένη ροή από τη Μεταμόρφωση έως το Κόκκινο Μήλο και από τα Άνω Πατήσια έως τη Λένορμαν.

Λεωφόρος Αθηνών: Γνωστή εικόνα συμφόρησης στο ρεύμα εξόδου, από Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Λεωφόρος Κηφισίας: Ομαλή κυκλοφορία στην άνοδο, αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα στην κάθοδο.

Λεωφόρος Συγγρού: Έντονη κινητικότητα στην άνοδο, από το ΦΙΞ έως τη λεωφόρο Αμαλίας.

Μεσογείων, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Κατεχάκη: Η κυκλοφορία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Δείτε το χάρτη με την κίνηση

Αττική Οδός

Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, όπου οι χρόνοι κυκλοφορίας φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά.