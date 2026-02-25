Αυτό ανέφεραν, μεταξύ άλλων, παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου.

Το συμπέρασμα αυτό, πρόσθεσαν, προκύπτει κατόπιν εξέτασης σχετικής αναφοράς που υπέβαλαν εκπρόσωποι των δανειοληπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αίτημα τη διερεύνηση της ορθής εφαρμογής της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) αποδέχθηκε θεσμικά την αναφορά και προχώρησε στην εξέτασή της, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε προκαταρκτική αξιολόγηση των σχετικών ισχυρισμών. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της επίσημης απάντησης, δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί παράβαση του ενωσιακού δικαίου, ούτε κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι η αποδοχή μιας αναφοράς από την Επιτροπή Αναφορών δεν συνεπάγεται αυτομάτως την έναρξη έρευνας ή την υποβολή αιτημάτων προς τις εθνικές αρχές. Ως εκ τούτου, καμία σχετική έρευνα δεν βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τα κράτη μέλη, εφόσον το κρίνει αναγκαίο βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Χαρακτηριστικά, στη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών (PETI) επισημαίνεται ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν μπορεί να διερευνήσει ενδεχόμενη παράβαση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ […] ούτε κατά πόσον υφίσταται συστημική αποτυχία των ελληνικών δικαστηρίων να συμμορφωθούν με το άρθρο 267 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ».

Το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο παραμένει, επεσήμαναν οι ίδιοι παράγοντες, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως αντικείμενο αξιολόγησης από τα εθνικά δικαστήρια, τα οποία εξετάζουν κατά περίπτωση τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη των συμβατικών όρων, στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης.

Οριστική λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο [πίνακες]

Υπενθυμίζεται ότι άνοιξε από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η πλατφόρμα στην οποία οι περίπου 30.000 που έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο μπορούν να ρυθμίσουν μέσα στους επόμενους έξι μήνες τα δάνειά τους, είτε αυτά είναι εξυπηρετούμενα, ρυθμισμένα ή σε καθυστέρηση.

Γενικός κανόνας είναι ότι τα δάνεια που θα ρυθμιστούν θα μετατραπούν σε ευρώ. Επίσης, γενική προϋπόθεση είναι ότι η οφειλή δεν θα πρέπει να έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη). Επίσης, με την ένταξη στη ρύθμιση καταργούνται εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται.

Το όφελος της ρύθμισης Πιερρακάκη είναι ότι ο επανυπολογισμός του δανείου γίνεται με βάση ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου μειωμένη σε σχέση με τη σημερινή, καθώς και με σταθερό χαμηλότερο επιτόκιο. Η κλιμάκωση της ωφέλειας σε ισοτιμία και επιτόκια εξαρτάται από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, βάσει των οποίων οι δανειολήπτες κατατάσσονται σε 3+1 κατηγορίες.

Στην Κατηγορία 1 ο δανειολήπτης έχει να κερδίσει:

-Ισοτιμία μετατροπής βελτιωμένη κατά 50% σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου

-Σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν. 128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Στην Κατηγορία 2 το όφελος είναι:

-Ισοτιμία μετατροπής βελτιωμένη κατά 30% σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου

-Σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς ν. 128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Στην Κατηγορία 3 το όφελος είναι:

-Ισοτιμία μετατροπής βελτιωμένη κατά 20% σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου

-Σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς ν. 128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία από τις τρεις κατηγορίες εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται έκδοση βεβαίωσης κατάταξης:

-Ισοτιμία μετατροπής βελτιωμένη κατά 15% σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου

-Σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς ν. 128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Κατάταξης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ η προθεσμία υποβολής εκπνέει στις 19 Αυγούστου 2026.

Μέσω της πλατφόρμας εκδίδεται η Βεβαίωση Κατάταξης, η οποία ενημερώνει τον δανειολήπτη για την κατηγορία στην οποία εντάσσεται και τους όρους ρύθμισης που αντιστοιχούν σε αυτή, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τα ίδια στοιχεία στον πιστωτή.

Στη συνέχεια, ο οφειλέτης προσκομίζει τη Βεβαίωση Κατάταξης στον πιστωτή και υποβάλλει επίσημο αίτημα για τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ, βάσει των όρων της κατηγορίας του. Με τη χορήγηση της βεβαίωσης, ο πιστωτής προβαίνει στη μετατροπή της οφειλής σε ευρώ.

Μετά τη μετατροπή, η συνολική διάρκεια του δανείου μπορεί, κατόπιν αιτήματος του δανειολήπτη που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση μετατροπής, να παραταθεί έως πέντε (5) έτη, με ανώτατο όριο το 80ό έτος ηλικίας του δανειολήπτη. Η επιμήκυνση δεν πρέπει να αυξάνει τη διάρκεια του δανείου πριν από τη μετατροπή κατά ποσοστό άνω του 50%.

Αν το δάνειο έχει ήδη ρυθμιστεί και έχει προηγηθεί μείωση της οφειλής, ο ευνοϊκός υπολογισμός της ισοτιμίας γίνεται επί του ποσού της οφειλής όπως είχε διαμορφωθεί πριν από την τελευταία ρύθμιση, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν καταβολές κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης μετατροπής.

Επαναφορά του νομίσματος της σύμβασης σε ελβετικό φράγκο ή των όρων μετατροπής δεν είναι δυνατή για κανέναν λόγο, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης δικαστικής απόφασης ή μεταβολής της ισοτιμίας.

Η ένταξη στη ρύθμιση ενήμερων ή ρυθμισμένων οφειλών στο πλαίσιο του προγράμματος μετατροπής δεν καταγράφεται ως αρνητικό στοιχείο οικονομικής συμπεριφοράς και δεν εμφανίζεται στα αρχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης (π.χ. «Τειρεσίας»).

Τι ισχύει για τους εγγυητές

Εγγυητές, συνοφειλέτες και τρίτοι που έχουν παράσχει εμπράγματη ασφάλεια συναινούν με απλή έγγραφη δήλωσή τους προς τον πιστωτή στο αίτημα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ, προκειμένου να επωφεληθούν από τη ρύθμιση.

Σε περίπτωση μη συναίνεσης, η ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο για τον δανειολήπτη, χωρίς οι εγγυητές ή συνοφειλέτες να μπορούν να επωφεληθούν από τα ευεργετήματά της.

Αν η αίτηση ρύθμισης υποβληθεί από τον εγγυητή και η οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη, μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπου προβλέπεται τεκμαιρόμενη συναίνεση για την οφειλή σε ελβετικό φράγκο. Εάν όμως επιθυμεί το προνομιακό πρόγραμμα μετατροπής, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον πιστωτή για να διερευνήσει τη δυνατότητα προηγούμενης ρύθμισης στο πρόσωπό του.

Οι προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ελβετικό φράγκο συνεχίζουν να ισχύουν για την οφειλή που μετατρέπεται σε ευρώ.

Δανειολήπτες με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά τραπεζών για δάνεια σε ελβετικό φράγκο μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Ειδική μέριμνα για τα ΑμεΑ

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για δανειολήπτες με αναπηρία. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1, χωρίς έλεγχο εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.

Δικαιούνται βελτιωμένη κατά 50% ισοτιμία μετατροπής και σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν. 128/1975) για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η πρόβλεψη αυτή επεκτείνεται στο σύνολο των δανειοληπτών ΑμεΑ με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προς όλους τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων πέραν των τραπεζών.