Η ανάρτηση Γεωργιάδη:

Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά.

Το περιστατικό

Στη Ζάκυνθο, ένα 5 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στο τοπικό νοσοκομείο με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε μηνιγγίτιδα. Παρά την κρίσιμη κατάσταση, το παιδί έμεινε ώρες χωρίς να εξεταστεί από παιδίατρο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστεί αργά τη νύχτα στο νοσοκομείο του Ρίου.

Στο Ρίο, οι γιατροί διαπίστωσαν βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Ευτυχώς, το βρέφος αναρρώνει και πλέον είναι εκτός κινδύνου.

Σε δήλωσή του, που δημοσίευσε το imerazante, ο διευθυντής ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης, ανέφερε:

«Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ, λόγω επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στη μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Τι υποστήριξε η παιδίατρος στη Ζάκυνθο

Η παιδίατρος, μιλώντας στο Μega, είπε πως ήταν με αναρρωτική και δεν ήταν σε θέση να πάει στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν σε επικοινωνία με τους γιατρούς που εφημέρευαν.

«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορούσα. Μετά από κάποιο σημείο, δυστυχώς, δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι;», είπε αρχικά.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες, και λοιπά, είναι ψέματα, για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ”φάντασμα”; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μη μου φέρνουν κανέναν» πρόσθεσε η παιδίατρος.