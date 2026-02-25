«Στο Υπουργείο Εργασίας καταβάλλουμε συστηματική προσπάθεια για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού και την επανασύνδεσή τους με την εγχώρια αγορά εργασίας» τόνισε σε δήλωσή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και συνέχισε: «Στο πλαίσιο αυτό, η επόμενη σχετική εκδήλωση διοργανώνεται στο Λονδίνο με τη συμμετοχή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε βασικούς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός κλάδος, ο ενεργειακός κλάδος, ο κατασκευαστικός και βιομηχανικός κλάδος, ο κλάδος της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας, ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού, ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καθώς και ο κλάδος των συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών».

Όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Εργασίας η δήλωση συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση https://rebrain-greece.idloom.events/rebrain-greece-uk.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για καίριες θέσεις.

Στο πλαίσιο του «Rebrain Greece», έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πέντε εκδηλώσεις σε πόλεις όπου υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο: Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη και συμμετείχαν πάνω από 6.500 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διερεύνησαν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Έως τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή 25 επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν εκατοντάδες υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα:

ΑEGEAN AIRLINES

ANT1

TITAN

ALLWYN

ALPHA BANK

EY

IASO GROUP

ΔΕΗ- PPC

MOTOROIL

IMITHEA GROUP

ERMA TECH GROUP

HELLENIQ ENERGY

EUNICE

ΕΒΕΠ( ή μέλη του)

EUROBANK

PIREAUS BANK

HHG

METLEN

ATHENS MEDICAL GROUP(IATRIKO)

AVAX

NBG

DEMO PHARMAKEUTICALS

QUALCO

ΔΕΔΔΗΕ

ΚΑΙΖΕΝ GAMING.