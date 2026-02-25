Μετά την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της Αγίας Σοφίας και τη δρομολογούμενη παρέμβαση στην πλατεία Ελευθερίας με τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης το οποίο όπως αναφέρει ο δήμος που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, «προχωράμε στο επόμενο βήμα, στην αναγέννηση της εμβληματικής πλατείας της πόλης, με σεβασμό στην ιστορική της φυσιογνωμία και με το βλέμμα στο αισιόδοξο μέλλον της Θεσσαλονίκης», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται «μέσα σε 26, μόλις, μήνες εξασφαλίσαμε την απαραίτητη χρηματοδότηση με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θέτουμε τις βάσεις για την υλοποίηση της τρίτης, κατά σειρά, ανάπλασης στην “καρδιά” της πόλης, συμβάλλοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Σύμφωνα με τον δήμο το έργο προβλέπει την αισθητική και λειτουργική ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους, από τη Λ. Νίκης έως την οδό Εγνατία, διατηρώντας τον μνημειακό χαρακτήρα του χώρου και ενσωματώνοντας σύγχρονες λύσεις και υλικά που ενισχύουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου, τη βιοκλιματική βελτίωση, την αντοχή στο χρόνο και την πλήρη προσβασιμότητα.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διαβεβαιώνει πως «συνεχίζουμε, πιστοί στο πρόγραμμά μας, για την υλοποίηση και των υπολοίπων έργων για τα οποία έχουμε δεσμευτεί, όπως το ξύλινο ντεκ στη νέα Παραλία, την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας και την αποκατάσταση της πλατείας Διοικητηρίου».

«Η πόλη που ονειρευόμαστε γίνεται πράξη», το μήνυμα του δήμου.