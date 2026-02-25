Οι φήμες πλέον έχουν επιβεβαιωθεί και σύντομα η παρουσιάστρια θα ζήσει μοναδικές στιγμές, με τον άντρα που της έχει κλέψει την καρδιά.

Οι δυο τους κρατούν εξαιρετικά χαμηλούς τόνους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κρύβονται. Ο αρχιτέκτονας, καθώς απέχει από τον κόσμο της σόουμπιζ, δεν αρέσκεται σε κοσμικά καλέσματα θέλοντας να διαχωρίζει τη δουλειά από την προσωπική ζωή.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, όμως, έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, με ειδίκευση στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση. Από το 2007 έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα αρχιτεκτονικά έργα, είτε με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό είτε ως σύμβουλος. Τα έργα στα οποία έχει συμβάλει εκτείνονται από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ξενοδοχειακών μονάδων έως τον σχεδιασμό κατοικιών.

Η αγάπη τους για τα ταξίδια είναι κάτι που τους ένωσε και ειδικά για προορισμούς της Ιταλίας, όπου σπούδασαν και οι δύο.

Φαίη Σκορδά: Οι αποκαλύψεις για τον γάμο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία διατηρεί φιλική σχέση με την παρουσιάστρια του «Buongiorno», επιβεβαίωσε το πρωί της Τετάρτης την είδηση μέσα από το «Happy Day».

«Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την όμορφη παρουσιάστρια να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας ή του δημαρχείου με τον αγαπημένο της. Μιλάμε για μία σχέση πολλών ετών που έχει δοκιμαστεί, που έχει περάσει από διάφορα στάδια και ο κοινός παρονομαστής, αυτό που έχει μείνει είναι η αγάπη, ο σεβασμός, ο έρωτας και η ανάγκη και των δύο για το επόμενο βήμα.

Εγώ μπορεί να ξέρω πολλά σε προσωπικό επίπεδο και να τα ‘χω συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τη Φαίη και να τα ‘χω κρατήσει για μένα, γιατί έχουμε και μια φιλική σχέση που μας συνδέει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως δημοσιογραφικά… και μου επιτρέπεται, είναι ότι η Φαίη είναι πάρα πολύ καλά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της.

Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει. Είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δυο μήνες γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι…», αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Από εκεί και πέρα αυτό που θα πω εγώ με βεβαιότητα και ουσιαστικά επιβεβαιώνουμε και τα δημοσιεύματα χωρίς όμως να πούμε κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι το ζευγάρι, η Φαίη και ο Αλέξανδρος, ζουν σαν παντρεμένοι. Μπορεί να μην έχουν παντρευτεί ακόμα, αλλά ζουν σαν παντρεμένοι», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του ALPHA.

Φαίη Σκορδά: Η έναρξη του Buongiorno μετά την αποκάλυψη του γάμου της

