Με το καυστικό του χιούμορ και τη χαρακτηριστική του ματιά σχολιάζει τη σημερινή επικαιρότητα ο Αρκάς, μέσα από το νέο του σκίτσο.
Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο σχολιάζει την επικαιρότητα.
Δείτε το σκίτσο του Αρκά:
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Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο σχολιάζει την επικαιρότητα.
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