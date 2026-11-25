Την προέλευση ευρημάτων που παραπέμπουν σε ανθρώπινα οστά διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα, μετά τον εντοπισμό τους το βράδυ της Τετάρτης (25/11) στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με το pelop.gr, τα ευρήματα εντοπίστηκαν σε σακούλα σε κάδο απορριμμάτων, στη διασταύρωση Κορίνθου και Μιαούλη, με τμήματά τους να βρίσκονται διάσπαρτα ακόμη και στον δρόμο. Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την Αστυνομία, ενώ στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Σήμανσης για τη φωτογράφιση και την καταγραφή των ευρημάτων.

Αναμένονται οι εξετάσεις

Οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να πρόκειται για σκελετό που χρησιμοποιούνταν για ιατρικούς σκοπούς και απορρίφθηκε στα σκουπίδια. Οι απαραίτητες εξετάσεις αναμένεται να προσδιορίσουν τη φύση και την προέλευση των ευρημάτων, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα οστά.