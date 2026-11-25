Εκατόν πενήντα δύο χρόνια από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του και μετά από 20 χρόνια που παρέμεινε κλειστό, το Μουσείον αποκτά καινούργια αποστολή, έτοιμο να υποδεχθεί τις νέες γενιές επισκεπτών που ανηφορίζουν τον Ιερό Βράχο. Οι παλαιότεροι, όσοι πρόλαβαν να περιηγηθούν στις αίθουσες της προηγούμενης ζωής του, αλλά και όσοι απλώς βίωναν την παρουσία του ως αναπόσπαστου κομματιού της διαδρομής, αντιλαμβάνονται πλήρως τον βαρύ συμβολισμό και την αξία που έχει για την αρχαιολογική οικογένεια και όχι μόνο.

Ας θυμηθούμε εν τάχει την ιστορία του. Οπως έγραφε πρόσφατα η Ξένια Στούκα στον «Ε.Τ.», η ανέγερσή του αποφασίστηκε το 1863, με σκοπό να στεγάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα που έρχονταν στο φως από τις ανασκαφές στον Ιερό Βράχο. Η θεμελίωσή του πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1865 και η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1874, σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκου. Το κτίριο καταλαμβάνει έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων και το ύψος του περιορίστηκε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τον στυλοβάτη του Παρθενώνα και να μην αλλοιώνει τη θέα προς τα μνημεία.

Οι μεγάλες ανασκαφές που έφερναν διαρκώς στο φως νέα ευρήματα οδηγούσαν σε διαδοχικές παρεμβάσεις και επεκτάσεις του κτιρίου, μέχρι που πια δεν ήταν αρκετό. Διότι μαζί μεγάλωνε και το όραμα της Ελληνικής Πολιτείας. Η χώρα έβαλε μπροστά το μεγάλο σχέδιο για το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, αυτό το αρχιτεκτονικό αριστούργημα που πλέον στεγάζει τις συλλογές και κρατά «κενές» τις θέσεις για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Το Παλαιό Μουσείο έκλεισε το 2007 και έπαψε να απασχολεί την επικαιρότητα, αφού όλα τα μάτια είχαν στραφεί στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Ομως, για την αρχαιολογική οικογένεια, παρέμενε μία σχεδόν προσωπική εκκρεμότητα. Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ το σχέδιο που εξεταζόταν ήταν να χρησιμοποιηθεί το Παλιό Μουσείο ως αποθήκη και γραφεία. Ευτυχώς, το σχεδόν υβριστικό, σύμφωνα με την υπ. Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σχέδιο δεν προχώρησε. Το 2019 η κυβέρνηση αποφάσισε τη μετατροπή του σε αυτό που πάντα ήταν, αλλά ακόμα καλύτερο. Ενα μουσείο που προστατεύει και αναδεικνύει τις αρχαιότητες με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

Και ναι, το πρώτο κτίριο του νεοελληνικού κράτους που κατασκευάστηκε εξαρχής για να λειτουργήσει ως μουσείο, είναι πλέον το 34ο νέο ή πλήρως ανακαινισμένο που παραδίδεται στο κοινό από το 2019.