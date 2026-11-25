Με όχημα τον αυτονόητο σεβασμό στον καθηγητή-διανοούμενο, καταθέτω εξ αρχής τη διαφωνία μου στην παρότρυνση του άρθρου του «Πως συζητάς με έναν φασίστα; Απλώς δεν συζητάς».

Η κουβέντα περί σεβασμού. Γιατί χρειάζεται ένας μίνιμουμ σεβασμός για να αναπτύξεις διάλογο με κάποιον που ο ίδιος έχει παντελή έλλειψη αυτοσεβασμού, με κάποιον που μπορεί να έχει υπεροψία και αίσθηση ανωτερότητας αλλά αυτοσεβασμό που τρέφεται από αξίες, σίγουρα δεν έχει.

Η επιστροφή στην εποχή των τεράτων με αιτία πολυπαραγοντικά φαινόμενα, οδηγούν σε αντιπαραθέσεις που νομίζαμε ότι ήταν θαμένες μαζί με σκελετούς στα σκοτάδια της ιστορίας. Τα κοινωνικά δίκτυα και τα σύγχρονα διαδικτυακά ήθη αποτέλεσαν το κατάλληλο υπόστρωμα για να ξαναζεσταθούν τέτοιες θεωρίες.

Λειτουργώντας σαν ντουντούκα στις κουβέντες του καφέϊσμπουκ, που παλιά ο απόηχός τους θα έφτανε μέχρι το διπλανό τραπέζι, μαζί με τον αλγόριθμο που οσμίζεται την αχόρταγη ανάγκη των ανθρώπων για αρένα και αίμα, αναμεταδίδοντας κάθε μπουρδολογία, αμετροέπεια και προπαγάνδα σαν μολυσματική επιδημία, πήραν έκταση και όρθωσαν ανάστημα.

Η λύση δεν είναι να συμπεριφερθούμε σαν τσαντισμένοι έφηβοι που δεν γουστάρουν να απαντήσουν γιατί προσβλήθηκε το τεράστιο εγώ τους. Κάτι τέτοιο δείχνει το σκίτσο στο επίμαχο άρθρο και το ίδιο λέει και ο τίτλος: «Πως συζητάς με έναν φασίστα; Απλώς δεν συζητάς». Ίσως γιατί θέλει να εκφράσει το μέγεθος της παρεκτροπής, ή γιατί πιστεύει ότι έτσι θα αποθαρρύνει κάποιους άλλους να γοητευτούν από έξαλλους αγανακτισμένους ή γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθει ότι όσο περισσότερο τον βγάζεις στο κοινωνικό περιθώριο αφού δεν συνδιαλέγεσαι μαζί του, τόσο πετυχαίνεις την απομείωση και την απαξίωσή του.

Όλα λάθος. Ακολουθώντας τέτοιες πρακτικές είναι σαν να τροφοδοτείς τη φωτιά ή τουλάχιστον σαν να τη βλέπεις να καίει και να μην κάνεις τίποτα, διαφυλάσσοντας το υπέροχο εγώ σου που δεν του επιτρέπεις να μολύνεται από συγχρωτισμό με φασίζουσες ή τέρμα φασιστικές πεποιθήσεις.

Δεν έχει να κάνει με τη «σχετικότητα των απόψεων», έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση των γνώσεών μας για ιστορικά γεγονότα, και των πεποιθήσεών μας σχετικά με πανανθρώπινες αξίες. Αυτές δεν μπαίνουν σε καμιά διαπραγμάτευση όταν χρειαστεί να τις υπερασπιστούμε. Δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς, όταν κάποιοι από άγνοια ή ακόμα χειρότερα από σκοπιμότητα επιχειρούν να πιάνουν το νήμα από την αρχή. Εκεί χρειάζεται απάντηση. Άμεσα, καίρια, με επιχειρήματα και χωρίς τίποτα να θεωρείται αυτονόητο και γνωστό.

Πάλι από την αρχή. Όπως σε ένα νήπιο που καλείσαι κάθε φορά να το ξαναπείς, να το ξαναδείξεις, να το υπερασπιστείς κυρίως με τη συμπεριφορά σου. Χωρίς οργή, χωρίς διάθεση εκδικητικότητας, σαν να έχεις πάρει όλο το κουτί με τα ηρεμιστικά και να μην έχεις χάσει τις αισθήσεις σου, παρά μόνο την παραμικρή δόση θυμού.

Όσο στέκεις στη βίγλα των πεποιθήσεών σου αρνούμενος να απαντήσεις στην πρόκληση, τους σπρώχνεις ακόμα πιο πέρα, γκετοποιώντας τους σε σέχτες και δίνοντάς τους την ψευδαίσθηση του ήρωα που πολεμάει σε ένα περιβάλλον το οποίο αρνείται να συνδιαλλαχθεί μαζί του γιατί τον θεωρεί κατώτερο. Αλλά αυτοί όσο κι αν τους αγνοείς, δεν θα εξαϋλωθούν.

Θα μένουν πάντα εκεί. Να κάνουν την επίθεσή τους με την αυτοπεποίθηση του αστοιχείωτου, να συνεχίζουν την προπαγάνδα τους σε πρόθυμα αυτιά, σε άγουρες συνειδήσεις, σε διψασμένους νέους ανθρώπους για νόημα και πρότυπα, βορά στην αχόρταγη πείνα τους για πιστούς ακολούθους. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να διαλέξεις το πεδίο αντιπαράθεσης. Το διαδίκτυο δεν είναι το καλύτερο. Αλλά είναι το μέρος που όλοι αυτοί βρίσκουν τα θύματά τους. Απροστάτευτα, ανενημέρωτα, έτοιμα να χάψουν όποιο τερατώδες ψέμμα.

Το μόνο που σίγουρα δεν χρειάζεται είναι προβολή από τα μέσα, παρακολούθηση κατά πόδας του πρόσφατα αποφυλακισμένου από τα κανάλια, που ξέρει καλά το παιχνίδι της προβολής και φέρεται σαν πρωταγωνιστής ταινιών του Φώσκολου. Επίσης αχρείαστες είναι οι ηχηρές αντιδράσεις που πάντα καταλήγουν σε σύρραξη, φτιάχνοντας ένα ονειρεμένο φόντο σύγκρουσης και μια ευκαιρία προβολής και θυματοποίησης στα μάτια των ανίδεων νέων ανθρώπων που τους ακολουθούν. Μια τέτοια ευκαιρία τους δίνουμε αρνούμενοι τον διάλογο και κυρίως διατυμπανίζοντας αυτήν την άρνηση.

Αντί για αυτό, ας δώσουμε τις πραγματικές απαντήσεις σε όσους θέλουν να ακούσουν και μια ευκαιρία σε κάποιους που θέλουν να απεγκλωβιστούν από τα σκοτάδια του μυαλού τους. Έτσι κι αλλιώς η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λίγο μετά τον αυτοσεβασμό που τόσο λείπει από αυτούς τους ανθρώπους.