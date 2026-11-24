Ζούμε σε μία εποχή όπου στον πλανήτη κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Γεωπολιτική και οικονομική. Οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις για το αύριο είναι από δύσκολες έως αδύνατες. Την ίδια ώρα η τεχνολογία, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα την καθημερινότητά μας και τη λειτουργία κρατών και επιχειρήσεων.

ΤΑ ερωτήματα είναι πολλά. Ποια θέλουμε να είναι η Ελλάδα του 2030; Ποια μπορεί να είναι η Ελλάδα του 2030; Ποια είναι τα εμπόδια και τα προβλήματα; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; Προφανώς η οικονομία της χώρας, αλλά και η τσέπη των πολιτών παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο. Συγχρόνως, όμως, οι Υποδομές, η Ενέργεια, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, αλλά και ο Τουρισμός είναι από τους πιο κρίσιμους τομείς για να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030. Υστερα από την επώδυνη δεκαετία του 2010 η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα. Από το 2019 έως σήμερα έχουν γίνει πολλά βήματα προς τα εμπρός. Η οικονομία βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Εχουν υλοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και τον ιδιωτικό τομέα. Διαθέτουμε ένα πρωτοποριακό ψηφιακό κράτος. Κατασκευάζονται σημαντικά έργα υποδομών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η χώρα μας έχει καταστεί ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη. Και, βέβαια, ο τουρισμός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ, όμως, ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Δυστυχώς, υπάρχουν στρεβλώσεις και παθογένειες που έρχονται από τη δεκαετία του 1980. Νοοτροπίες που φρενάρουν τα βήματα προς τα εμπρός. Δεν ξέρω αν μέσα στην επόμενη δεκαετία θα κυκλοφορούμε με ιπτάμενα αυτοκίνητα, όπως είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά είναι απίστευτο πως ενώ ζούμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα ακόμα συζητάμε αν θα πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και υπάρχει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για αυτονόητες μεταρρυθμίσεις, καθώς πολλές πολιτικές δυνάμεις παραμένουν κολλημένες στις παρελθοντικές ιδεοληψίες τους. Το έτος 2030 εμπεριέχει υψηλό συμβολισμό για τη χώρα μας, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η δεκαετία του 2030 θα είναι κομβική τόσο για τον πλανήτη όσο και για την Ελλάδα. Πρέπει να παλέψουμε για να βρισκόμαστε σε θέση ισχύος διπλωματικά, αμυντικά, οικονομικά, τεχνολογικά και, βεβαίως, παραγωγικά.

ΟΛΑ τα παραπάνω συζητήθηκαν στο 4ο Φόρουμ που διοργάνωσε ο «Ελεύθερος Τύπος» στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, και εκπροσώπων φορέων και επιχειρήσεων. Οσα ειπώθηκαν στο Φόρουμ θα τα διαβάσετε στις επόμενες σελίδες της εφημερίδας όπως και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα μας. Πιστεύουμε ότι ο «Ελεύθερος Τύπος» κατάφερε να βάλει ένα μικρό λιθαράκι στη μεγάλη προσπάθεια για να πάει η Ελλάδα προς τα εμπρός, με φόντο το έτος 2030 και την επόμενη δεκαετία.