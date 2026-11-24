Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρατάχθηκε με Φρανσίσκο, Χέιζ-Ντέιβις, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Φαλ, όπως στο Κάουνας. Ο Γάλλος ψηλός επιλέχθηκε για να δυσκολέψει τα σουτάκια μέσης απόστασης του Σορτς και οι πράσινοι προηγήθηκαν νωρίς με double-score (4-8, 3’15”).

Ο Τσάβι Άλμπερτ άλλαξε όλη του την πεντάδα και ο Μπρουκς ξεκίνησε να πυροβολεί, βάζοντας 8 συνεχόμενους πόντους για το 12-8. Το time-out που κάλεσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έπιασε τόπο, αφού έγινε λάθος στην επαναφορά και ο Οσετκόβσκι έβαλε τρίποντο για το 15-8. Ο Λεσόρ έβαλε φρένο στο 11-0 των γηπεδούχων (15-10, 5’30”). Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 19-19.

CONTACT. BUCKET. AND OOONE. 😮‍💨💚 https://t.co/6FnUTnYeKG — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026

Το τριφύλλι κατάφερε να κατεβάσει τον ρυθμό και προτίμησε το post-up παιχνίδι (28-27, 14’40”). Από τα μέσα της δεύτερης περιόδου άρχισε να βρίσκει περισσότερες λύσεις στην επίθεση, με τον Γιαμπουσέλε να μπαίνει στην εξίσωση (28-33, 16’20”). Ρογκαβόπουλος και Φαλ έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +7 (32-39, 18’30”) μετά από δύο ωραίες ασίστ των Χέιζ-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε.

Ο Γιαμπουσέλε βρήκε δύο καλές φάσεις στην επίθεση στο ξεκίνημα του β’ μέρους και έγραψε το 34-42 (21′). Σορτς και Μίροτιτς πήραν τα πάνω τους και βοήθησαν τους πορτοκαλί να τρέξουν σερί 13-0 για να προσπεράσουν με 49-45 στο 24’30”. Ο Λεσόρ ήταν εκείνος που έβαλε στοπ σε αυτό. Με ένα τρίποντο του Ναν κι ένα καλάθι του Χουάντσο προέκυψε το 52-53 (26’40”). Κάρντενας και Μπρουκς έδωσαν ξανά τα ηνία στη Βαλένθια (57-53, 27’30”). Ο Παναθηναϊκός βρήκε σερί 9-0 για να προσπεράσει με 57-64 στα 38″ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Oh Yabu, that is cold! #RivalrySeries #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/UVIXxJYdU3 — EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026

Τέιλορ και Ρογκαβόπουλος αντάλλαξαν τρίποντα στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου (62-67). Ο Μπάντιο έκοψε τον Σορτς και ο Χουάντσο σκόραρε από τα 9 μέτρα (62-70). Ο Σεν-Σουπερί έβαλε 5 πόντους, ο Φαλ σκόραρε στη ρακέτα, αλλά άθελά του έκανε αγκωνιά στο πρόσωπο του Οσετκόβσκι, με αποτέλεσμα να δοθεί act of violence. Σορτς και Κάρντενας έφεραν το ματς στα ίσια (72-72, 34’07”).

JUANCHO SCORES FROM DEEP! 🔥☘️ https://t.co/FcSyEnNBSO — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026

Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε “μία σου και μία μου” (79-78, 37’30”). Μπρουκς και Σορτς έγραψαν το 83-80 στα 39″ πριν το φινάλε. Ναν και Χέιζ-Ντέιβις είπαν όμως την τελευταία κουβέντα και χάρισαν το διπλό στον Παναθηναϊκό.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Κόλιενσιτς, Ράτσις

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-19, 34-39, 59-64, 83-86

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 15η αγωνιστική η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές (3/12, 19:30) στην Τουρκία. Εκεί θα πάει και ο Παναθηναϊκός AKTOR για να παίξει με την Μπεσίκτας (4/12, 19:00).