Στις δικαστικές αίθουσες κατέληξαν οι διαφορές ενός πρώην ζευγαριού στον Βόλο, με το Μονομελές Πλημμελειοδικείο να κρίνει ένοχο έναν 47χρονο για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της τότε συζύγου του. Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, όταν το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου. Ο 47χρονος κατηγορούσε τη σύζυγό του ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, με έναν ακόμη καβγά μεταξύ τους να οδηγεί στην καταγγελία του στην αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο άνδρας τη χτύπησε στο στήθος και την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στο δάχτυλο. Παράλληλα, την εξύβρισε και την απείλησε λέγοντάς της «Θα πεθάνεις».

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο 47χρονος βρέθηκε στο εδώλιο κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης υποστήριξε ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που προκαλούσε τους μεταξύ τους καβγάδες. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ του δόθηκε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση.