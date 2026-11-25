Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης δεν επιφύλασσε αρκετές φάσεις για τις δύο ομάδες ωστόσο αμφότερες κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Οι Ρωμαίοι ήταν αυτοί που άνοιξαν πρώτοι το σκορ, με τον Σούλε να βρίσκει τον Ερμόσο και αυτός με κεφαλιά από κοντά νίκησε τον Σαφόνοφ κάνοντας το 1-0 μόλις στο 5ο λεπτό. Οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε μετά το τέρμα που δέχθηκαν πέρασαν ένα διάστημα προκειμένου να βρουν τα πατήματα τους στον αγωνιστικό χώρο ωστόσο φέρανε το ματς σε ισορροπία πριν από την λήξη του πρώτου μέρους με τον Μαγιούλου να εκετελεί κόρνερ και ο Ζαμπάρνι που πήδηξε ψηλότερα απ΄ όλους έκανε το 1-1 στο 31′. Στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μέρους δεν άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πήραν περισσότερα ρίσκα και κατάφεραν με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα να πάρουν κεφάλι στο σκορ, με τον Ντεμπελέ να μην λαθεύει από την άσπρη βούλα και να κάνει το 2-1. Οι φιλοξενούμενοι όμως δεν πτοήθηκαν και με το ίδιο νόμισμα κατάφεραν να ισοφαρίσουν, όταν ο Μάλεν εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στο 78′ για το 2-2 της Ρόμα.

Σαρωτική Μπαρτσελόνα

Την τέταρτη νίκη της στη League Phase του Champions League, πήρε η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα στην έδρα της Σαμπάχ, παρά τις πολλές αλλαγές του Χάνσι Φλικ. Επικρατώντας τελικά με σκορ 4-1. Ο Ραφίνια στον πάγκο, ενώ ο Γιαμάλ ήταν εκτός αποστολής, συν αρκετοί ακόμη βασικοί να μένουν στα… πιτς.

Δύο γκολ ο Γκόρντον κι από ένα οι Αντεγέμι και Γκαμπριέλ Ζεσούς για τους νικητές. Από τους γηπεδούχους, ο Μίκελς πέτυχε το γκολ της τιμής.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Γαλατάσαραϊ – Άστον Βίλα 1-0

Μπόντο/Γκλιμτ – ΛΑΣΚ Λιντζ 1-0

Άρσεναλ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-1

Κόμο – ΑΕΚ 1-0

Λειψία – Λανς 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν 5-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ρεάλ Μπέτις 0-2

Φέγενορντ – Πόρτο 0-1

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα 1-4

Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ 0-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκιγνκ 2-0

Ίντερ – Στουργκάρδη 2-0

Λιλ – Μπάγερν Μονάχου 2-1

Μπριζ – Λίβερπουλ 0-3

Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα 2-2

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε 0-1

Σπόρτινγκ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2