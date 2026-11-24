Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε εξαιρετικά στο πρώτο μέρος, ενώ είχε και τη στιγμή της για να ανοίξει το σκορ με τη διπλή ευκαιρία των Γκατσίνοβιτς και Ρότα στο 43′. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν με ένα σπάνιας κλάσης γκολ του Μίγια στο 57′, με την Ένωση να κλείνει στα σχοινιά της την ιταλική ομάδα στα τελευταία δέκα λεπτά του παιχνιδιού, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει κάτι από το παιχνίδι.

Οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι στο 29΄με τον Ντα Κούνια να πλασάρει άουτ.

Οι Ιταλοί με τη νίκη αυτή ανέβηκαν στην 3η θέση με 12 βαθμούς, με την ΑΕΚ να υποχωρεί στην 31η με 3 πόντους.

Το ματς

Η πρώτη απειλητική στιγμή του αγώνα ήρθε για τους γηπεδούχους στο 10′, όταν ο Δουβίκας βγήκε κατα μέτωπον με τον Στρακόσα, αλλά ο Ρότα του έκλεψε τη μπουκιά από το στόμα, προτού ο Έλληνας επιθετικός εκτελέσει, και παραχώρησε κόρνερ.

Στο 12′, η Κόμο ανέπτυξε μία ταχύτατη αντεπίθεση, ο Παζ μπήκε στην περιοχή, με τον Σταύρο Πήλιο να παρεμβαίνει ταχύτατα και να κερδίζει επιθετικό φάουλ και την κίτρινη κάρτα του Αργεντινού σταρ.

Στο 29′ η ιταλική ομάδα άγγιξε το 1-0. Ο απρόσεκτος Μάγερ ανέτρεψε τον Βάγε, ο οποίος τσίμπησε τη μπάλα μέσα στην περιοχή, με τον Ντα Κούνια να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να πλασάρει απελπιστικά άουτ.

Στο 33′ μια κεφαλιά του προωθημένου Ραμόν πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 37′, ο εξαιρετικά επιθετικός Άλεξ Βάγε πάτησε ξανά περιοχή αλλά σούταρε εκτός εστίας.

Στο 41′ ήρθε και η πρώτη τελική στην εστία για την ΑΕΚ. Ο Γκατσίνοβιτς κινήθηκε στον χώρο του άξονα, “κουβάλησε” τη μπάλα ανενόχλητος, με το σουτ του από τα 35 μέτρα να καταλήγει στην αγκαλιά του Σάντσεθ.

Στο 43′ ήρθε η σειρά της Ένωσης να φτάσει μια ανάσα από το 1-0. Ο Ρότα πέρασε μια φανταστική κάθετη στον Γκατσίνοβιτς μέσα στην περιοχή, ο Σάντσεθ απέκρουσε με υπερένταση το σουτ του Σέρβου, ο Ρότα πήρε το ριμπάουντ, σούταρε από το ύψος του πέναλτι, με τους αμυντικούς να απομακρύνουν.

Η ΑΕΚ μπήκε με την ίδια ορμή στην επανάληψη και απείλησε με προϋποθέσεις στο 52′, Πήλιος, Κουτέσα και Μάγερ κυκλοφόρησαν τη μπάλα εξαιρετικά από τα αριστερά, ο Κροάτης είδε μέσα στην περιοχή τον Βιτάλις, αλλά ο Ούγγρος σούταρε εκτός εστίας.

Το σκορ στην αναμέτρηση άνοιξε ο Μίγια στο 57′. Ο Μπατούρινα πάσαρε στον Ισπανό, ο οποίος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με ένα απίστευτο σουτ έκανε το 1-0 για την Κόμο.

Η ΑΕΚ στα τελευταία 20′ ανέβασε για τα καλά τις γραμμές της, έψαξε την ισοφάριση και την άγγιξε στο 80′. Ο Μαρίν εκτέλεσε ένα εξαιρετικό φάουλ από τα δεξιά, ο Μουκουντί βγήκε πρώτος απ’ όλους στη μπάλα και με το κεφάλι έστειλε τη μπάλα εκατοστά άουτ.

Η προσπάθεια των παικτών του Νίκολίτς για την ισοφάριση έδωσε χώρους στους Ιταλούς, οι οποίοι έφτασαν κοντά στο 2-0 στο 89′, με τον Στρακόσα να νικάει τον Περόνε σε τετ-α-τετ, ενώ στο 90+2′ η κεφαλιά του Παζ πέρασε λίγο άουτ.

Τα τελευταία λεπτά βρήκαν όλη την Κόμο πίσω από την μπάλα και την ΑΕΚ να μην καταφέρνει τελικά να φτάσει στο 1-1 και να πάρει ένα βαθμό που με βάση την εικόνα της θα της άξιζε.

Οι ενδεκάδες

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κουτέσα (61′ Βάργκα), Γκατσίνοβιτς (74′ Μάνταλος), Γιόβιτς (74′ Ζίνι)

Κόμο (Φάμπρεγας): Σάντσεθ, Κόουτο (65′ Ζμόλτσιτς), Ραμόν, Τσάλομπα (81′ Κεμπφ), Βάγιε, Μίγια, Περόνε, Ντα Κούνια, Παζ, Μπατούρινα (80′ Κάικι), Δουβίκας