Η σκηνοθετική υπογραφή του Έλληνα Στίβεν Πριόβολου

Μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Έλληνα κινηματογραφιστή Στίβεν Πριόβολου, η ταινία παρουσιάζει την πολυετή προσπάθεια της Ανουράντα Κοϊράλα να προστατεύσει γυναίκες και παιδιά από τα κυκλώματα trafficking.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Κοϊράλα έχει αφιερώσει τη ζωή της στη διάσωση θυμάτων trafficking και στη στήριξή τους μετά την απομάκρυνσή τους από τα κυκλώματα. Η δράση της τής έχει χαρίσει το προσωνύμιο «Μητέρα Τερέζα του Νεπάλ», καθώς έχει γίνει σύμβολο προστασίας για χιλιάδες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.

Ο αγώνας μιας γυναίκας ενάντια στο trafficking

Η προσπάθειά της πήρε οργανωμένη μορφή το 1993, όταν ίδρυσε το Maiti Nepal, χρησιμοποιώντας τις δικές της οικονομίες. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο για γυναίκες και παιδιά που είχαν βιώσει την εμπορία ανθρώπων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την κακοποίηση.

Με τα χρόνια, το Maiti Nepal εξελίχθηκε σε ένα δίκτυο προστασίας που περιλαμβάνει κέντρα υποδοχής και ελέγχου στα σύνορα Ινδίας – Νεπάλ, ξενώνες, κλινικές και σχολεία. Παράλληλα, προσφέρει ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δίνοντας στα θύματα τη δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή.

Το έργο της οργάνωσης αποτυπώνεται και στους αριθμούς: περισσότερα από 12.000 κορίτσια έχουν διασωθεί από οίκους ανοχής, ενώ έχουν αποτραπεί πάνω από 45.000 περιπτώσεις παράνομης διακίνησης. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 2010, όταν η Κοϊράλα αναδείχθηκε «Ήρωας της Χρονιάς» από το CNN.

«Η Μητέρα του Νεπάλ»

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές που αναδεικνύει η ταινία είναι η ζωή των γυναικών μετά τη διάσωσή τους. Η απομάκρυνση από ένα κύκλωμα εκμετάλλευσης δεν σημαίνει ότι οι δυσκολίες τελειώνουν. Τα τραύματα, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανάγκη να ξαναχτίσουν την καθημερινότητά τους κάνουν την επανένταξη μια μακρά και απαιτητική διαδικασία.

Η εξασφάλιση στέγης, η εκπαίδευση, η ψυχολογική φροντίδα και η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελούν βασικά βήματα για να μπορέσουν οι γυναίκες αυτές να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της Κοϊράλα: η βοήθεια δεν ολοκληρώνεται με τη διάσωση, αλλά συνεχίζεται μέχρι τα θύματα να αποκτήσουν ξανά την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά τους.

Η πρώτη προβολή στην Ελλάδα

Το ελληνικό κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει αυτή την ιστορία την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, κατά την πρώτη πανελλήνια προβολή του ντοκιμαντέρ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. H κινηματογραφική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Sonja Kill Foundation.