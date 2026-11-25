Χθες, στην Καμπέρα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Αντονι Αλμπανέζε (προφέρεται Αλμπανίζ), υπέγραψε μία ιστορική συμφωνία με τον ομόλογό του από τα Νησιά του Σολομώντα, Μάθιου Γουέιλ, που άφησε το Πεκίνο στα κρύα του λουτρού.

Στη συνέντευξη Τύπου, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι με αυτή τη συμφωνία τα Νησιά του Σολομώντα «διαλέγουν με δική τους απόφαση» την Αυστραλία ως στρατηγικό εταίρο ασφαλείας στην περιοχή».

Ηταν η ληξιαρχική πράξη θανάτου της αμφιλεγόμενης συμφωνίας των Νησιών του Σολομώντα με το Πεκίνο του 2022, την οποία είχε υπογράψει ο τότε πρωθυπουργός (και νυν αρχηγός της αντιπολίτευσης), Μανασέ Σογκαβάρε, προκαλώντας αναστάτωση στο φιλοδυτικό σύμπλοκο (Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Φιλιππίνες κ.ά.).

Το νησιωτικό σύμπλεγμα του Σολομώντα θεωρούταν αναπόσπαστο τμήμα της δυτικής σφαίρας επιρροής, ως πρώην βρετανική αποικία, που ανεξαρτητοποιήθηκε το 1978 και παρέμεινε στη Βρετανική Κοινοπολιτεία. Η γεωπολιτική στροφή του 2022 ήρθε σαν σοκ, καθώς άνοιγε την πόρτα στην Κίνα για απόκτηση στρατιωτικών βάσεων. Τώρα, το όνειρο του Πεκίνου να βάλει πόδι σε αυτό το κομβικό σημείο του Ειρηνικού έλαβε τέλος, καθώς η νέα κυβέρνηση των Νησιών του Σολομώντα ειδοποίησε τους Κινέζους ότι η συμφωνία τους δεν πρόκειται να ανανεωθεί μετά τη λήξη της, τον Απρίλιο του 2027.

Ο Γουέιλ ξεκαθάρισε ότι η χώρα του επέλεξε οριστικά στρατόπεδο ύστερα από μια μακρά περίοδο «ασάφειας και αβεβαιότητας» για τον προσανατολισμό της. Η δε κινεζική διπλωματία προσπάθησε να κρύψει την αμηχανία της, αλλά δεν τα κατάφερε.