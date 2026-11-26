Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), υπό τον Τζέιμισον Γκριρ, ανακοίνωσε χθες πως μετά την ολοκλήρωση οκτάμηνης έρευνας περί πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, υπερπαραγωγή επιδοτούμενων βιομηχανικών προϊόντων από 16 οικονομίες προτείνει επιβολή νέων δασμών σε Πεκίνο, μπλοκ των «27», Ελβετία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ινδία, Μπανγκλαντές, Καμπότζη, Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ και Ταϊβάν. Συνεχίζονται οι σχετικές έρευνες για Μεξικό και Νορβηγία.

Μέχρι αργά χθες βράδυ δεν είχαν ανακοινωθεί όλοι οι ακριβείς συντελεστές και δεν είχε διευκρινιστεί ποια προϊόντα θα επιβαρυνθούν και ποια εξαιρούνται, αλλά οι νέοι δασμοί δεν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς θα υπάρξει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Υπογραμμίζεται πως οι νέοι δασμοί δεν θα επιβάλλονται σωρευτικά με τις ξεχωριστές επιβαρύνσεις για αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο, ούτε με τους δασμούς 10%-12,5% που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο για 60 εμπορικούς εταίρους -ανάμεσά τους και η Ε.Ε.- με την αιτιολογία της ανεπαρκούς αντιμετώπισης καταναγκαστικής εργασίας.

Ανησυχίες

Λίγες ημέρες μετά την ιστορική διάσκεψη στη Σεντζέν κι αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφραζε ενθουσιασμό για τις συνομιλίες με τον «φίλο» Σι Τζινπίνγκ, το Πεκίνο αντιμετωπίζει και πάλι την αυστηρότερη μεταχείριση και οι ανησυχίες για νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών αναζωπυρώνονται.

Η Ουάσιγκτον προτείνει πρόσθετους δασμούς έως και 40% σε κατηγορίες κινεζικών προϊόντων που θα προστεθούν στους συντελεστές που είχαν επιβληθεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής εάν η Κίνα τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο του 2025, η οποία λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2027 και προέβλεπε συντελεστή 20%.

Το Πεκίνο απορρίπτει την αμερικανική επιχειρηματολογία ότι με αθέμιτη στήριξη των βιομηχανιών τους οι εμπορικοί εταίροι πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών βιομηχανιών. «Πρόκειται για αβάσιμο πρόσχημα για πολιτική χειραγώγηση», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο προτεινόμενος συντελεστής για την Ε.Ε. ανέρχεται έως και στο 20%, αν η κυβέρνηση Τραμπ κρίνει πως οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν τηρούν τις δεσμεύσεις βάσει προηγούμενων εμπορικών συμφωνιών.

Μιλώντας στο CNBC, χθες, ο Γκριρ τόνισε πως οι νέοι δασμοί δεν θα υπερβούν πολύ τα επίπεδα που προβλέπονται στις εμπορικές συμφωνίες της κυβέρνησης Τραμπ. Στην περίπτωση της Ε.Ε., Τραμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν συμφωνήσει σε συντελεστή 15% πέρυσι.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε χθες τις αμερικανικές αιτιάσεις, παρέπεμψε στο συμφωνηθέν 15% και εξέφρασε λύπη για τον νέο αιφνιδιασμό από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ συμμερίζονται την ανησυχία για την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται σε κρατικές παρεμβάσεις και συγκεντρώνεται σε τρίτες χώρες. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απουσία κοινής δράσης», τονίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

ΜΕ ΝΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ο νέος γύρος δασμολογικού πολέμου έρχεται μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο του 2026, που ακύρωσε το πρώτο «τσουνάμι» δασμών του Τραμπ. Οι δικαστές έκριναν ότι ο νόμος του 1977 δεν παρείχε στον πρόεδρο την αρμοδιότητα να επιβάλει γενικευμένους δασμούς χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Τώρα, ο Λευκός Οίκος επανέρχεται αξιοποιώντας διαφορετική νομική βάση.

Η χρονική συγκυρία δεν περνά απαρατήρητη. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η επιστροφή σε δασμολογικό πόλεμο μπορεί να εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο μετά την πανωλεθρία των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, που άλλαξαν τις ισορροπίες στο Κογκρέσο, αντιμέτωπη με αυξανόμενη κριτική για την οικονομική πολιτική και το σκάνδαλο Nvidia.

«ΟΧΙ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ισως ο Λευκός Οίκος να επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών από τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ισως προσπαθεί να υποχρεώσει εταίρους σε παζάρια εν όψει της Συνόδου της G20. Πάντως, δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 62% των Αμερικανών υποστηρίζει την κατάργηση των δασμών, ενώ οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι το κόστος των δασμών πληρώνουν ακριβά οι Αμερικανοί καταναλωτές.