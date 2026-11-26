Πρόκειται για έναν συγκλονιστικό αριθμό που αναδεικνύει την πρόθεση της Μόσχας να κατακτήσει ουκρανικά εδάφη, καθώς και την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να προκαλέσει μαζικές απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις.

Τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν στις 23 Νοεμβρίου, προέκυψαν από κοινή έρευνα των ειδησεογραφικών οργανισμών Meduza και Mediazona, οι οποίοι παρακολουθούν διαρκώς τις ρωσικές απώλειες (νεκρούς και τραυματίες), βασιζόμενοι σε μεγάλο βαθμό σε πληροφορίες από αρχεία κληρονομιάς και διαδοχής περιουσίας. Ο νέος απολογισμός ενσωματώνει δεδομένα που προέκυψαν από πρόσφατη παραβίαση της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας, Rosstat.

Την ευθύνη για την παραβίαση αυτή ανέλαβαν χάκερ από τις ομάδες «Λευκορώσοι Κυβερνο-παρτιζάνοι» («Belarusian Cyber Partisans») και «Silent Crow», οι οποίοι διέθεσαν μεγάλο μέρος των πληροφοριών σε δημοσιογράφους και άλλους ενδιαφερόμενους. Σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για τους τραυματίες, ο συνολικός αριθμός των ρωσικών απωλειών οδεύει προς το όριο των 2 εκατομμυρίων -ένας αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις συνολικές απώλειες της Μόσχας σε όλους τους πολέμους στους οποίους έχει εμπλακεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα νέα στοιχεία συμπίπτουν, σε γενικές γραμμές, με τις εκτιμήσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς στη δημοσιότητα από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικούς φορείς. Τον Μάιο, ο επικεφαλής της κύριας βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών σημάτων (GCHQ – Government Communications Headquarters) εκτίμησε ότι ο αριθμός των Ρώσων νεκρών στον πόλεμο ξεπερνά τους 500.000. Στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα, η κύρια υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ολλανδίας εκτίμησε ότι, έως το τέλος του 2025, η Ρωσία είχε 1,2 εκατ. «μόνιμες απώλειες», εκ των οποίων περισσότεροι από 500.000 είναι νεκροί.

Υψηλοί μισθοί

Η Ρωσία έχει καταφέρει να διατηρήσει την επίθεσή της στην Ουκρανία κυρίως χάρη στους εξαιρετικά υψηλούς μισθούς που προσφέρονται στους εθελοντές, καθώς και στις παροχές προς τους επιζώντες. Ενα σημαντικό μέρος των Ρώσων στρατιωτών αποτελείται επίσης από κρατούμενους φυλακών, οι οποίοι στελεχώνουν κυρίως τις μονάδες πεζικού στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία έχει επίσης υποστεί τεράστιες απώλειες -σε νεκρούς και τραυματίες- κατά την άμυνά της απέναντι στη ρωσική εισβολή. Η Ουκρανία δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία εδώ και χρόνια ωστόσο, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, με έδρα την Ουάσιγκτον, εκτίμησε τις απώλειες του Κιέβου (συμπεριλαμβανομένων τόσο των νεκρών όσο και των σοβαρά τραυματιών) σε περίπου 500.000. Πρόκειται για έναν ακόμη πιο συγκλονιστικό αριθμό, αν αναλογιστεί κανείς τον μικρότερο πληθυσμό της Ουκρανίας. Σε σύγκριση με τη Ρωσία, η Ουκρανία δυσκολεύεται να διατηρήσει τη ροή ανδρών προς το μέτωπο. Η κυβέρνηση του Κιέβου έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στο σύστημα στρατολόγησης, ωστόσο οι βίαιες πρακτικές επιστράτευσης -γνωστές με τον όρο «λεωφορειοποίηση» (busification)- έχουν προκαλέσει την οργή πολλών Ουκρανών.