Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε στο ισπανικό μέσο Escudo Digital ότι παραβιάστηκε περιορισμένος όγκος πληροφοριών και ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με πηγές, οι κυβερνοεγκληματίες φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση σε λιγότερο από το 0,1% του συνόλου των δεδομένων της FIFA.

Πριν από μία εβδομάδα, η ομάδα Handsome Boys Hacking Club (HBHC), η οποία έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της στον χώρο του κυβερνοεγκλήματος, πρόσθεσε αρκετά νέα θύματα στην ιστοσελίδα διαρροής δεδομένων που διατηρεί στο dark web. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η FIFA.

Οι χάκερ έδωσαν στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συγκεκριμένη προθεσμία για την καταβολή λύτρων, χωρίς, ωστόσο, να γνωστοποιήσουν το χρηματικό ποσό που απαιτούσαν.

Αρχικά, η FIFA δεν είχε τοποθετηθεί σχετικά με το καταγγελλόμενο περιστατικό, πλέον όμως επιβεβαιώνει ότι υπέστη κυβερνοεπίθεση.

Τι απαντά η FIFA για την παραβίαση δεδομένων

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Escudo Digital, η ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα «εγκληματικής κυβερνοεπίθεσης», η οποία είχε ως αποτέλεσμα «τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένο σύνολο προσωπικών και επιχειρηματικών πληροφοριών».

⚽️ | URGENTE: La FIFA dice que ha sido ‘víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en un acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial. https://t.co/YQifjlDb6T — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2026

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με «τις αρμόδιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένων των διωκτικών Αρχών».

Η FIFA καταδίκασε επίσης «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα.

«Τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας και μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες για τα πρόσωπα που επηρεάζονται», προειδοποίησε η ομοσπονδία.

Τους τελευταίους μήνες, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA είχε βρεθεί στο επίκεντρο ψευδών ισχυρισμών περί κυβερνοεπιθέσεων από ομάδες κυβερνοεγκληματιών. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η απειλή φαίνεται να είναι πραγματική.

Μέχρι στιγμής, η ομοσπονδία δεν έχει γνωστοποιήσει τον αριθμό των προσώπων που επηρεάστηκαν ούτε το ακριβές είδος των δεδομένων που περιήλθαν στην κατοχή των χάκερ.

Πώς φέρεται να έγινε η κυβερνοεπίθεση

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που βρίσκονται κοντά στην υπόθεση και επικαλείται το Escudo Digital, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα δεν φαίνεται να οφείλεται σε κενό ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων της FIFA, αλλά στην εκμετάλλευση του ανθρώπινου παράγοντα.

Οι κυβερνοεγκληματίες φέρεται να προσποιήθηκαν εργαζομένους της ομοσπονδίας, πιθανότατα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης μεθόδου πλαστοπροσωπίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν φαίνεται να έχουν διαρρεύσει πληροφορίες που σχετίζονται με το αμφιλεγόμενο εμπορικό εγχείρημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, FIFA Football Enterprise.

Επιπλέον, ο όγκος των πληροφοριών στις οποίες φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση οι δράστες αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,1% του συνόλου των δεδομένων που διαχειρίζεται η FIFA.

Η νέα ομάδα χάκερ που βάζει στο στόχαστρο μεγάλους οργανισμούς

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει κατονομάσει επίσημα την ομάδα Handsome Boys Hacking Club (HBHC) ως υπεύθυνη για την κυβερνοεπίθεση.

Ωστόσο, πρόκειται για μια νέα ομάδα ransomware, η δραστηριότητα της οποίας αναμένεται να απασχολήσει ιδιαίτερα τους ειδικούς κυβερνοασφάλειας τους επόμενους μήνες.

Παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε πρόσφατα, η ομάδα έχει ήδη βάλει στο στόχαστρο οργανισμούς και επιχειρήσεις υψηλής αξίας.

Μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι έχει πραγματοποιήσει κυβερνοεπιθέσεις στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Frontier Communications, στον αμερικανικό οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης UCHealth και στην κατασκευάστρια όπλων Smith & Wesson.