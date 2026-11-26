Όπως αναφέρει το agriniopress, ζευγάρι από χωριό του Αγρινίου στην περιοχή της Τριχωνίδας, φέρεται να εξέδιδε την 15χρονη κόρη του.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται πάνω από 10 άτομα από την περιοχή, που έχουν προσαχθεί στην αστυνομία. Οι γονείς της 15χρονης έχουν συλληφθεί για άλλη υπόθεση.

Στο χωριό από χθες Τετάρτη επικρατεί μεγάλη αναστάτωση λόγω των ερευνών που έχουν γίνει ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το φερόμενο θύμα έχει μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.