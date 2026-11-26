«Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ μεμπτό εδώ», ανέφερε, ζητώντας απαντήσεις για τη συμμετοχή του σε εταιρικό σχήμα και για την παραχώρηση γραφείων στο κόμμα.

Η κα Αποστολάκη είπε ότι το ζήτημα δεν αφορά την οικογενειακή ευθύνη, αλλά ερωτήματα για τις προσωπικές επιλογές και τις δραστηριότητες πολιτικού στελέχους. «Ένα στέλεχος οποιουδήποτε κόμματος είναι μέτοχος σε μία εταιρεία με έναν δήμαρχο και παίρνει απευθείας αναθέσεις από το δημοτικό συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ο συνεταίρος του», σημείωσε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη δωρεάν παραχώρηση γραφείων στο κόμμα από εταιρεία που, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, λαμβάνει έργα με δημόσιο χρήμα. «Δεν έχει σημασία αν είναι η αυτοδιοίκηση, αν είναι ένας δήμος ή αν είναι υπουργείο. Είναι δημόσιο χρήμα», είπε, προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «κρούει σε ζητήματα αρχών, διαφάνειας και ορθής λειτουργίας».

«Δεν υπάρχει θέμα οικογενειακής ευθύνης»

Σχολιάζοντας τη συζήτηση για την ευθύνη συγγενών πολιτικών προσώπων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την επίκληση της «οικογενειακής ευθύνης» αποπροσανατολιστική. «Δεν τίθεται κανένα θέμα οικογενειακής ευθύνης», ανέφερε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι παραιτήσεις κυβερνητικών και κοινοβουλευτικών στελεχών για αντίστοιχες υποθέσεις δεν συνιστούν μεμονωμένα περιστατικά. Κατά την ίδια, πρόκειται για «ένα modus operandi του επιτελικού κράτους», το οποίο, όπως είπε, όταν αποκαλύπτεται οδηγεί σε απομακρύνσεις.

Η κα Αποστολάκη εξέφρασε ανησυχία και για την αντίληψη ότι «όλοι ίδιοι είναι», λέγοντας ότι η απαξίωση των κομμάτων και της πολιτικής λειτουργίας είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία.

«Ο κόσμος περιμένει συγκεκριμένες λύσεις»

Ερωτηθείσα για τις συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών, η βουλευτής παρέπεμψε στη διευκρίνιση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ που είχε κάνει σχετική δήλωση. Τόνισε, ωστόσο, ότι το κόμμα έχει σαφή ιδεολογική ταυτότητα και πολιτική αυτονομία.

«Δεν περιμένει ο κόσμος από μένα να σχολιάζω τι λέει ο Α, ο Β ή ο Γ. Περιμένει να του παρουσιάζω συγκεκριμένες λύσεις, όχι λόγια του αέρα», ανέφερε. Έφερε ως παραδείγματα τις παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, τους πλειστηριασμούς και τη στεγαστική κρίση.

Μιλώντας για τον προϋπολογισμό, υποστήριξε ότι οι προβλέψεις της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις αποκλίνουν από εκείνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την ίδια, η πρόβλεψη της κυβέρνησης για την αύξηση των επενδύσεων είναι πάνω από 9%, ενώ εκείνη της Κομισιόν λίγο πάνω από 2%.

Η κα Αποστολάκη υποστήριξε ακόμη ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα παραμένει η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι αυξήσεις των ονομαστικών μισθών απορροφώνται από τον πληθωρισμό. Για τη στεγαστική κρίση και τα κόκκινα δάνεια άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για καθυστερημένες παρεμβάσεις και ανεπαρκή προστασία των πολιτών.