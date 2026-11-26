Λουκέτο έχει μπει μέχρι σήμερα σε περίπου 20 χώρους λατρείας που λειτουργούσαν χωρίς άδεια, περισσότεροι ήταν τζαμιά, ενώ έχουν σφραγιστεί και χώροι άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων. Η εκτίμηση για τους μη αδειοδοτημένους χώρους στη χώρα ανέρχεται σε περίπου 60.
Οι υποθέσεις φτάνουν στις αρχές έπειτα από καταγγελίες. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, συχνά εντοπίζονται ακατάλληλα κτίρια, στα οποία η συγκέντρωση πιστών εγείρει ζητήματα ασφάλειας. Οι έλεγχοι αφορούν την άδεια λειτουργίας και την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα της κοινότητας που χρησιμοποιεί τον χώρο.
Η σφράγιση είναι μόνο μία από τις συνέπειες. Το άρθρο 28 του νόμου 5224/2025 προβλέπει για τους υπευθύνους φυλάκιση από δύο έως έξι μήνες και διοικητικό πρόστιμο. Σε περίπτωση που ο λειτουργός τους είναι αλλοδαπός, τότε προβλέπεται η διοικητική του επιστροφή, ενώ αν μιλάμε για πολίτη τρίτης χώρας με άδεια διαμονής, τότε επιβάλλεται η ανάκλησή της, χωρίς προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης. Αν το αίτημά του είναι σε εκκρεμότητα, απορρίπτεται άμεσα. Η διαχείριση της νόμιμης διαμονής υποστηρίζεται και από το ΟΠΣ Μετανάστευσης, για τη συντήρηση και αναβάθμιση του οποίου διατίθεται χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 2021-2027. Το συγκεκριμένο έργο αφορά τις διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες για τις άδειες.
Η εφαρμογή του νόμου έχει ήδη καταγραφεί στην υπόθεση χώρου λατρείας στον Άγιο Νικόλαο στα Πατήσια. Μετά από καταγγελία, ο χώρος σφραγίστηκε και ο υπεύθυνος, υπήκοος Μπανγκλαντές, καταδικάστηκε για λειτουργία χωρίς άδεια. Ακολούθησαν ανάκληση της άδειας διαμονής και έκδοση πράξης απέλασης. Την υπόθεση είχε γνωστοποιήσει τον Φεβρουάριο ο Θάνος Πλεύρης, ζητώντας την εφαρμογή του πλαισίου και σε ανάλογα περιστατικά.
Στον δημόσιο διάλογο έχουν εμφανιστεί και ισχυρισμοί περί κατεδαφίσεων τζαμιών. Η επίσημη απάντηση είναι κατηγορηματική, καμία κατεδάφιση δεν έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ελέγχων. Οι παρεμβάσεις αφορούν κλείσιμο και σφράγιση μη αδειοδοτημένων χώρων. Η αδειοδότηση ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η σφράγιση πραγματοποιείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Οι κυρώσεις αφορούν όποιον κατέχει, ανεγείρει ή θέτει σε λειτουργία τον χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως προσδιορίζει τους υπευθύνους η ίδια διάταξη.