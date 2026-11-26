Οι υποθέσεις φτάνουν στις αρχές έπειτα από καταγγελίες. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, συχνά εντοπίζονται ακατάλληλα κτίρια, στα οποία η συγκέντρωση πιστών εγείρει ζητήματα ασφάλειας. Οι έλεγχοι αφορούν την άδεια λειτουργίας και την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα της κοινότητας που χρησιμοποιεί τον χώρο.

Η σφράγιση είναι μόνο μία από τις συνέπειες. Το άρθρο 28 του νόμου 5224/2025 προβλέπει για τους υπευθύνους φυλάκιση από δύο έως έξι μήνες και διοικητικό πρόστιμο. Σε περίπτωση που ο λειτουργός τους είναι αλλοδαπός, τότε προβλέπεται η διοικητική του επιστροφή, ενώ αν μιλάμε για πολίτη τρίτης χώρας με άδεια διαμονής, τότε επιβάλλεται η ανάκλησή της, χωρίς προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης. Αν το αίτημά του είναι σε εκκρεμότητα, απορρίπτεται άμεσα. Η διαχείριση της νόμιμης διαμονής υποστηρίζεται και από το ΟΠΣ Μετανάστευσης, για τη συντήρηση και αναβάθμιση του οποίου διατίθεται χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 2021-2027. Το συγκεκριμένο έργο αφορά τις διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες για τις άδειες.

Η εφαρμογή του νόμου έχει ήδη καταγραφεί στην υπόθεση χώρου λατρείας στον Άγιο Νικόλαο στα Πατήσια. Μετά από καταγγελία, ο χώρος σφραγίστηκε και ο υπεύθυνος, υπήκοος Μπανγκλαντές, καταδικάστηκε για λειτουργία χωρίς άδεια. Ακολούθησαν ανάκληση της άδειας διαμονής και έκδοση πράξης απέλασης. Την υπόθεση είχε γνωστοποιήσει τον Φεβρουάριο ο Θάνος Πλεύρης, ζητώντας την εφαρμογή του πλαισίου και σε ανάλογα περιστατικά.

Στον δημόσιο διάλογο έχουν εμφανιστεί και ισχυρισμοί περί κατεδαφίσεων τζαμιών. Η επίσημη απάντηση είναι κατηγορηματική, καμία κατεδάφιση δεν έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ελέγχων. Οι παρεμβάσεις αφορούν κλείσιμο και σφράγιση μη αδειοδοτημένων χώρων. Η αδειοδότηση ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η σφράγιση πραγματοποιείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Οι κυρώσεις αφορούν όποιον κατέχει, ανεγείρει ή θέτει σε λειτουργία τον χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως προσδιορίζει τους υπευθύνους η ίδια διάταξη.