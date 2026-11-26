Οι δικηγόροι του, Ευάγγελος Μιλιλής και Ιωάννα-Δέσποινα Σοφουλάκη, κάνουν λόγο για δημόσια διαπόμπευση και στοχοποίηση του εντολέα τους, ενώ προαναγγέλλουν την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου.

Όπως επισημαίνουν, παρά το γεγονός ότι στα σχετικά δημοσιεύματα δεν αναφέρεται το όνομα του εκπαιδευτικού, η δημοσιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού καθιστά εφικτή την ταυτοποίησή του.

«Δεν έχει απολυθεί – Έχει υποβάλει την παραίτησή του»

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι διευκρινίζουν ότι ο αναπληρωτής θεολόγος εξακολουθεί να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός και ότι έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του από τις 19 Νοεμβρίου 2026, για λόγους προσωπικής και επαγγελματικής ευθιξίας, χωρίς αυτή να έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδεκτή.

«Ο εντολέας μας αρνείται κατηγορηματικώς τα εις βάρος του καταγγελλόμενα και υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα παγίδευσης μέσω της εκμετάλλευσης παλαιού λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, στον οποίο επί σειρά ετών δεν διέθετε πρόσβαση», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι η υπόθεση έλαβε διαστάσεις δημοσιότητας πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα, 26 Νοεμβρίου, ακρόαση του εκπαιδευτικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εντολέας τους, ο οποίος έχει πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό 80% εφ’ όρου ζωής, δέχεται τις τελευταίες ώρες αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις από εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.

Στο στόχαστρο των δικηγόρων και η σχολική μονάδα

Οι δύο δικηγόροι αποδίδουν σοβαρές ευθύνες, κατά την εκτίμησή τους, στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, στον Σύλλογο Διδασκόντων και σε άλλους εμπλεκόμενους εκπροσώπους της σχολικής κοινότητας για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Όπως γνωστοποιούν, έχουν ήδη ενημερωθεί αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, ενώ οι ίδιοι έχουν αναλάβει τον νομικό χειρισμό της υπόθεσης.

«Η απουσία ονομαστικής αναφοράς δεν αποτελεί άλλοθι για τη δημόσια διαπόμπευση. Η καταγγελία δεν συνιστά απόδειξη υπαιτιότητας και ουδείς δικαιούται να υποκαθιστά τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές», τονίζουν.

Προαναγγέλλουν μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, καθώς οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του εκπαιδευτικού προαναγγέλλουν την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, τόσο για τη διερεύνηση της καταγγελλόμενης παγίδευσης όσο και για τη διαρροή πληροφοριών.

Παράλληλα, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν ενώπιον των ποινικών και αστικών δικαστηρίων για τις τυχόν ευθύνες των εμπλεκομένων.

«Η τιμή, η υπόληψη και η αξιοπρέπεια του εντολέα μας δεν προσφέρονται ούτε για διοικητικούς πειραματισμούς αλλά ούτε και για δημοσιογραφική εκμετάλλευση», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους.