Το πλοίο είχε ξεκινήσει από τον Πειραιά με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Στο ταξίδι επέβαιναν 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος, ενώ στο γκαράζ βρίσκονταν 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων το Λιμενικό Σώμα. Μετά την ολοκλήρωσή τους, το Blue Star Paros έλαβε άδεια απόπλου από το Λαύριο.