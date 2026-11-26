Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και εκείνη του εκδότη της εφημερίδας Παραπολιτικά, Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς για φερόμενη εμπλοκή του. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχουν εκδοθεί κι άλλα εντάλματα που αφορούν συνεργάτες του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο κάδρο των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έπειτα από σχετικές καταγγελίες, έχουν μπει και επιπλέον επιχειρηματίες και παράγοντες.