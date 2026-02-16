Η αφορμή ήταν η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, και η παρουσιάστρια του Mega αποφάσισε να ζήσει μια σύντομη, αλλά ξεχωριστή ρομαντική εμπειρία σε έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς της Ευρώπης.

Στα social media μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της, με φόντο τα γραφικά σοκάκια και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της ιταλικής πρωτεύουσας. Ξεχώρισε μια ανάρτηση με ένα εντυπωσιακό μπουκέτο λουλουδιών, που δημοσίευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, προσθέτοντας μια διακριτική δόση ρομαντισμού στις εικόνες της.

Μέσα από το Buongiorno, η ίδια είχε μιλήσει για τη σημασία της γιορτής, λέγοντας: «Εγώ θα γιορτάσω. Είπα από πέρσι ότι θα τα γιορτάζω όλα. Δεν είναι η γιορτή αλλά οι αφορμές»

Δείτε την ανάρτηση της: