Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 15/2 στην ανατολική περιοχή της χώρας, ενώ ο άνδρας, που εργαζόταν ως οδηγός tuk-tuk, βρισκόταν εκεί για ένα ταξίδι στην περιοχή.

Μάρτυρες ανέφεραν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο 32χρονος στάθηκε πάνω στις γραμμές για να φωτογραφηθεί, δημοσιεύοντας στη συνέχεια την εικόνα στο Facebook.

Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο τη στιγμή της παράσυρσης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι «ο νεκρός σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από ένα τρένο εν κινήσει ενώ καθόταν στις γραμμές και μιλούσε στο κινητό του».

Το τρένο που τον παρέσυρε είχε προορισμό την πρωτεύουσα Ντάκα, ενώ ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.