Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το θύμα εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης και δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο αρχιφυλάκειο με άλλους δυο βαρυποινίτες.

Οι εμπλεκόμενοι καθώς και άλλοι κρατούμενοι φέρεται να ισχυρίζονται πως το θύμα εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Τι συνέβη στη δολοφονία στου Έλληνα ισοβίτη

Ειδικότερα, στο σημείο βρίσκονταν ακόμη ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο γνωστός από την κινηματογραφική απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, υπήκοος Αλβανίας Αλκέτ Ριζάι.

Όπως ισχυρίζονται, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Να σημειωθεί, ότι την υπόθεση έχει αναλάβει κλιμάκιο αστυνομικών από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα.

Τέλος, οι έμπειροι αστυνομικοί εξετάζουν τα όσα έχουν καταθέσει οι εμπλεκόμενοι, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς βρέθηκε το πιστόλι στη φυλακή.