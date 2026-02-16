Ειδικότερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, η αδελφοκτονία έχει σαστίσει τους πάντες και βύθισε στο πένθος ολόκληρη την περιοχή, που γνώριζε μεν ότι υπήρχαν στιγμές έντασης μεταξύ των δύο ανδρών, όμως ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό τους ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πίσω από το περιστατικό φαίνεται να βρίσκεται η κατανάλωση αλκοόλ και από τα δύο αδέλφια, που εδώ και περίπου ενάμιση μήνα ζούσαν ξανά κάτω από την ίδια στέγη. Το 67χρονο θύμα, που κατοικούσε με την οικογένειά του σε άλλη περιοχή, είχε επιστρέψει στη Μάρθα για να μείνει με τον 64χρονο αδελφό του, ο οποίος ζούσε μόνος του μετά το θάνατο των γονιών τους.

Συγχωριανοί και συγγενείς αναφέρουν ότι οι διαφορές τους ήταν ασήμαντες, που όμως κάποιες φορές οδηγούσαν σε καβγάδες.

Πώς έγινε το περιστατικό στο Ηράκλειο – Ο 64χρονος κάλεσε τους αστυνομικούς

Το τραγικό περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο 64χρονος κάλεσε το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου για να καταγγείλει ότι ο αδελφός του δεν του έδινε το κλειδί του αυτοκινήτου. Συνεκτιμώντας τα στοιχεία και την κατάσταση στην οποία κάλεσε στο τμήμα ο 64χρονος, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να πάνε στη Μάρθα. Και εκεί αντί να βρεθούν μπροστά σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης, βρέθηκαν μπροστά στο σκηνικό ενός φονικού, αφού στο διάστημα αυτό ο 64χρονος είχε επιτεθεί με μαχαίρι και είχε τραυματίσει θανάσιμα τον αδελφό του.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα, παραδεχόμενος από την πρώτη στιγμή ότι ο ίδιος σκότωσε τον αδελφό του, πατέρα δύο παιδιών.

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ο 64χρονος

Οι κάτοικοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία. «Είναι αδύνατο να συλλάβουμε αυτή την τραγωδία», λένε σοκαρισμένοι.

Ο 64χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12 στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για απολογία, αλλά έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.

Ο αδελφός του θα κηδευτεί αύριο στις 4:30 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στο χωριό.