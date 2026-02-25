Πήγε στις τουαλέτες, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μπουκάλι γνωστού αναψυκτικού τύπου το οποίο μισοάδειασε και μετά φέρεται να συμπλήρωσε με καυστικό υγρό – υδροχλωρικό οξύ (ακουαφόρτε) και να το άφησε εκεί με σκοπό κάποιος να το δει και να το πιει, εκτίμηση που ερευνούν οι αρχές, σύμφωνα με το ilialive.

Ο παλιός μαθητής έγινε αντιληπτός και φέρεται να απείλησε τους καθηγητές που πήγαν να επιληφθούν με το υδροχλωρικό οξύ.

Οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Αστυνομία που παρενέβη και απομάκρυνε τον 23χρονο, ο οποίος προσήχθη, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου για την απομάκρυνση της φιάλης με το μείγμα το οποίο είχε διασταλεί αλλά δεν είχε γίνει έκρηξη.