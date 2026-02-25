Πρόκειται ουσιαστικά για τη νέα γενιά της ηλεκτρικής GLB, με διαφορετική εμπορική ονομασία, αλλά με ξεκάθαρη στόχευση: να προσφέρει χώρους, τετραγωνισμένη σχεδίαση και premium τεχνολογία, χωρίς θερμικό κινητήρα…
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε χθες Τρίτη ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου την πιο μακρά ομιλία για την «κατάσταση της ένωσης» στην αμερικανική ιστορία, διάρκειας μιας ώρας και 47 λεπτών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μπιλ Κλίντον (1:20:00) το οποίο είχε καταγραφτεί το 2000.