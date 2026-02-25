Η 26χρονη δημοσίευσε βίντεο στο YouTube στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που πραγματοποιεί τεστ εγκυμοσύνης, αναφέροντας ότι ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια διακοπών, με συμπτώματα όπως έντονη ναυτία και ημικρανίες. Στο ίδιο υλικό παρουσίασε το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού τεστ, υποστηρίζοντας ότι είναι θετικό. Όπως δήλωσε, απευθύνθηκε και στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT για να ενημερωθεί σχετικά με τα επόμενα βήματα και τις διαθέσιμες επιλογές ιατρικής παρακολούθησης.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στο Λονδίνο για περαιτέρω έλεγχο, όπου —σύμφωνα με όσα ανέφερε— η εγκυμοσύνη επιβεβαιώθηκε και αφορά ένα έμβρυο. Η ίδια συνέδεσε χρονικά τη σύλληψη με το πρόσφατο «challenge», επισημαίνοντας ότι η ανακοίνωση έγινε αφού προηγήθηκε το τεστ στο σπίτι.

Το προηγούμενο εγχείρημα και οι αντιδράσεις

Δύο εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση, η δημιουργός περιεχομένου είχε δηλώσει ότι συνευρέθηκε με περισσότερους από 400 άνδρες χωρίς χρήση προφύλαξης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικτυακής πρόκλησης. Όπως είχε υποστηρίξει, οι συμμετέχοντες είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ η ίδια φέρεται να είχε συλλέξει στοιχεία επικοινωνίας και γενετικό υλικό, ώστε να υπάρξει ενημέρωση σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο US Weekly, είχε μιλήσει για δυσκολίες σύλληψης στο παρελθόν με τον πρώην σύζυγό της, αναφέροντας ζητήματα γονιμότητας και την πιθανότητα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η Bonnie Blue δραστηριοποιείται στην πλατφόρμα OnlyFans και χρησιμοποιεί συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των εγχειρημάτων της και την ενημέρωση του κοινού της.

Έγινε ευρέως γνωστή το 2024, όταν ισχυρίστηκε ότι είχε συνευρεθεί με περισσότερους από 1.000 άνδρες μέσα σε 12 ώρες — δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια των διαδικτυακών προκλήσεων και τη λειτουργία της βιομηχανίας ενηλίκων.

Ερωτήματα και επιφυλάξεις

Η νέα ανακοίνωση επανέφερε στο προσκήνιο ζητήματα δημόσιας υγείας, ιατρικής ασφάλειας και ενδεχόμενων ρυθμιστικών ευθυνών. Στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφονται αιτήματα για διαφάνεια και δημοσιοποίηση επίσημων ιατρικών εγγράφων, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων που επικαλείται η ίδια.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα ενδέχεται να εγείρουν ερωτήματα σχετικά με ευθύνες και κανονιστικό πλαίσιο, ωστόσο οποιαδήποτε θεσμική ή δικαστική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τυχόν επίσημους ελέγχους ή νέες ανακοινώσεις. Μέχρι τώρα, οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια ή το περιβάλλον της.