Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 51χρονος οδηγός της μηχανής επιτέθηκε πρώτος, χτυπώντας τον 70χρονο οδηγό του αυτοκινήτου στο κεφάλι με το κράνος του. Τότε ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών και να τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο χέρι.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων. Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
