Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζουν ότι συνεχίζουν τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος είναι η ταχύτερη, ασφαλέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η έκδοση των ελληνικών διαβατηρίων εισέρχεται σε νέα ψηφιακή εποχή. Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών περιορίζει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τη διαδικασία, ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η νέα εφαρμογή αναπτύχθηκε χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Πότε λήγουν οι παλιές, πόσο κοστίζει η έκδοση νέας

Σε λίγους μήνες θα καταστεί αναγκαία η αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων για εκατομμύρια πολίτες.

Η αλλαγή των ταυτοτήτων δεν είναι προαιρετική, αλλά επιβάλλεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλα τα δελτία ταυτότητας των κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια Έλληνες πολίτες έχουν λιγότερο από επτά μήνες για να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των παλαιού τύπου δελτίων τους.

Η εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού και η αυξημένη ζήτηση που αναμένεται τους επόμενους μήνες, οδήγησαν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εφαρμογή νέου συστήματος ραντεβού, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμημάτων σε όλη τη χώρα.

Πώς να βγάλετε νέα ταυτότητα: Τα δικαιολογητικά και το κόστος

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην Αρχή έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος θα την αναρτήσει στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Ο φωτογράφος παρέχει έναν κωδικό, τον οποίο ο πολίτης αντιστοιχίζει με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής myPhoto. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον υπάλληλο της Αρχής να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Η αίτηση χορηγείται από την Αρχή έκδοσης και βασίζεται στα στοιχεία του πολίτη, τα οποία αντλούνται αυτεπάγγελτα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο αιτών οφείλει να υπογράψει την εκτυπωμένη αίτηση.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας

Η αίτηση συμπληρώνεται από την Αρχή, με βάση τα στοιχεία του πολίτη από το «Μητρώο Πολιτών» ή από το δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής. Ο πολίτης την υπογράφει πρώτα ηλεκτρονικά και έπειτα χειρόγραφα, αφού επιβεβαιώσει την ορθότητά της.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ

Για κάθε νέα ταυτότητα απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894]). Το ποσό καλύπτει το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και τη μεταφορά του. Για τους πολύτεκνους, το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1895]), ενώ απαιτείται σχετικό αποδεικτικό, όπως βιβλιάριο πολυτέκνων.

Επιπλέον, επικολλάται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043]). Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

ε) Παλιό δελτίο ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η προσκόμιση και παράδοση του παλαιού δελτίου (μπλε ταυτότητα).

Όσοι εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά χρειάζονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς και έναν μάρτυρα που θα βεβαιώσει τα στοιχεία τους. Ο μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικος και να διαθέτει σε ισχύ ταυτοποιητικό έγγραφο.

Αν πρόκειται για ανήλικο, ως μάρτυρας μπορεί να παραστεί ένας από τους γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας, με την επίδειξη των σχετικών εγγράφων επιμέλειας ή επιτροπείας.

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικού ραντεβού

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έθεσε σε λειτουργία νέο σύστημα ηλεκτρονικού ραντεβού που στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών και την αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμημάτων που δεν διαθέτουν επαρκείς διαθεσιμότητες. Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα, καθώς και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας.

Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου είτε να τα συμπληρώσει κατά δήλωση. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, ο πολίτης λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης.

Επαναπρογραμματισμός και ειδικές περιπτώσεις

Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού. Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα, και να ζητήσει τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας. Με την προθεσμία να λήγει σε λιγότερο από επτά μήνες, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να μην καθυστερήσουν την έκδοση των νέων ταυτοτήτων τους.