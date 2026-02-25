Ο καθ’ ομολογίαν πια δράστης οδηγήθηκε ισχυρά φρουρούμενος στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου προκειμένου να απολογηθεί ωστόσο έλαβε προθεσμία για να το πράξει αύριο Πέμπτη.

Συγγενείς, γονείς και φίλοι των παιδιών που βρίσκονταν στο χώρο ξέσπασαν εναντίον του ζητώντας να μάθουν τους λόγους της επίθεσης και φυσικά, την παραδειγματική τιμωρία του. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το pelop.gr, τα παιδιά παραμένουν με ισχυρό σοκ στα σπίτια τους, φοβούμενα να βγουν και πάλι έξω.

Η μητέρα του ανήλικου που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των σφαιριδίων σημείωσε ότι «δυστυχώς το παιδί μου θα πρέπει να ζει με τα σκάγια μέσα στο σώμα του. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να απομακρύνουν δέκα σφαιρίδια, τα οποία έμειναν στο σώμα του γιου μου και μπορεί να του προκαλέσουν φλεγμονές. Είδα τον δράστη στην Ασφάλεια και ήταν ψυχρός. Με κοίταξε με ένα ψυχρό βλέμμα και ψέλλισε “συγγνώμη”. Τι να την κάνω;» τόνισε η γυναίκα.

Μέσω του συνηγόρου του, Πολυδώρου Θεοδωρακοπούλου, ο δράστης δήλωσε μετανιωμένος και υποστήριξε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Οπως ανέφερε, πυροβόλησε στον αέρα, χωρίς να αντιληφθεί τα παιδιά που βρίσκονταν μπροστά του. Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν δύο καραμπίνες, εκ των οποίων η μία ήταν αδήλωτη, στο κατάστημά του

Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού.