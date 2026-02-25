Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων γνωστοποίησε ότι ο συγκεκριμένος συνήγορος έφερε περίστροφο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το οποίο μάλιστα ήταν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του. Σύμφωνα με την περιγραφή, με κάθε του κίνηση το όπλο γινόταν αντιληπτό από τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών της έδρας.

Μετά τη διαπίστωση του περιστατικού, η δίκη διεκόπη. Με πρωτοβουλία της Προέδρου του Δικαστηρίου ζητήθηκε η παρέμβαση της φρουράς, η οποία προχώρησε σε έλεγχο του δικηγόρου και αφαίρεσε το όπλο.

Η Ένωση επισημαίνει ότι το συμβάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα δικαστικά καταστήματα. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η αίσθηση ασφάλειας όλων των παραγόντων της δίκης διασφαλίζεται μόνο μέσω οργανωμένων και θεσμικών μέτρων προστασίας και όχι με πρακτικές που παραπέμπουν σε «λογικές Άγριας Δύσης».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ιδιαίτερη ανησυχία οφείλει να ενημερώσει ως προς περιστατικό που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες σε ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου, ο οποίος παρίστατο σε ποινική δίκη, κατελήφθη να φέρει περίστροφο εντός του ακροατηρίου! Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως από την Πρόεδρο που διεύθυνε τη διαδικασία, ο συνήγορος έφερε το όπλο σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του, με τρόπο ώστε με κάθε κίνησή του να είναι ορατό από όλους τους παρευρισκομένους παράγοντες της δίκης, μεταξύ των οποίων και τους δικαστές της συνθέσεως.

Ακολούθως, μετά από διακοπή της διαδικασίας, με πρωτοβουλία της Προέδρου ζητήθηκε από τη φρουρά του Δικαστηρίου να ελέγξει τον ως άνω συνήγορο και ακολούθως το όπλο αφαιρέθηκε. Πλην, όμως, το γεγονός καθαυτό γεννά ουσιώδη ερωτηματικά αφενός ως προς τις συνθήκες ασφαλείας που υφίστανται εντός των δικαστικών καταστημάτων, τα οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους απολαμβάνουν και ειδικής μεταχείρισης στο νόμο περί όπλων και αφετέρου ως προς τις συνέπειες που έχει για την εικόνα της απονομής Δικαιοσύνης η αξιοποίηση εκ μέρους συνηγόρων των κενών ελέγχου, ώστε να

οπλοφορούν επιδεικτικά εντός των ακροατηρίων, ακόμα κι αν υφίσταται άδεια οπλοφορίας.

Η αίσθηση ασφάλειας των παραγόντων της δίκης, εξασφαλίζεται μόνο με την πρόβλεψη και υλοποίηση κατάλληλων μέτρων προστασίας και όχι με την ανοχή σε ατομικές λογικές άγριας Δύσης, που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία τόσο της ίδιας της ακροαματικής διαδικασίας, όσο και εν γένει της απονομής Δικαιοσύνης».