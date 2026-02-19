Τα ίχνη του αγοριού χάθηκαν σήμερα το πρωί (19/2) από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ενώ κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενεργοποιήθηκε το Amber Alert για την εξαφάνισή του.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 19/2/26, και ώρα 08:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ο Ibrahim Alragab 10 ετών, με καταγωγή από Συρία .«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου Ibrahim Alragab, στις 19/2/26 και προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ο Ibrahim Alragab, έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο μπουφάν και βυσσινί παπούτσια NIKE.